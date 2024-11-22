Скандальная Алина Гросу в США украинизировала свой самый успешный трек 'Вова': как отреагировали в сети

Скандальная певица Алина Гросу, которая с 2022 года проживает в США, украинизировала свой самый успешный русскоязычный трек. Артистка перевела композицию "Вова" на соловьиный, чем вызвала положительные эмоции в сети.

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Обновленным вариантом песни звезда поделилась на своем YouTube-канале. Оригинальная версия хита вышла в 2019 году, однако ценители творчества исполнительницы отметили: на украинском он звучит гораздо лучше.

"Спасибо за украинский, очень хорошо".

"Вау! Мне очень понравилось! На украинском языке вообще какой-то отдельный вайб и кайф!"

"Эта песня как будто всегда была на украинском. Так круто звучит!"

"Твои песни на украинском звучат еще больше "секси" чем на русском".

Естественно, нашлась и та часть аудитории, которой трек не сильно пришелся по душе. Перед официальным релизом Алина Гросу поделилась фрагментом обновленной композиции в своих соцсетях, где получила определенную часть негативных комментариев. Отвечая на один из них, звезда объяснила, почему решила перевести трек.

"Песня до сих пор в трендах и набирает у всех, кто снимает видосы под нее, кучу просмотров и лайков. Люди просили перевод – я им его подарила", – отметила певица.

Напомним, в сентябре этого года Алина Гросу попала в скандал, посетив частное мероприятие в поддержку украинцев в доме мэра Нью-Йорка, после чего заявила, что стала "официальной представительницей украинской культуры". Однако эти слова опровергли в МИД Украины. Там отметили, что исполнительница "не находится ни на каких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций". Знаменитость действовала как частное лицо.

Стоит отметить, что это далеко не единственный скандал при участии Алины Гросу. В ужасный день, когда российские террористы попали ракетой в больницу "Охматдет", 8 июля, артистка опубликовала видео, где весело танцует в откровенном платье. Публикация вызвала бурную реакцию у украинцев, поэтому на следующий день исполнительница попросила прощения за обнародованную запись.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алина Гросу впервые прокомментировала скандал с "дипломатической должностью" и объяснила, чем занимается в США.

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