Скандал со 'страшными женщинами' получил продолжение: Alyona Alyona вспомнила 'хабалку', а 'политтехнологи' Иванов и Петров пробили новое дно

В понедельник, 29 января, в сети получил огласку сексистский скандал с одиозными ведущими популярного украинского YouTube-канала "Исландия ТВ" Владимиром Петровым и Сергеем Ивановым, которые почему-то решили, что им позволено безосновательно унижать женщин, критикуя их внешность. Первой начала говорить журналистка Алина Доротюк, которую так называемые политтехнологи назвали "страшной женщиной" и посоветовали ей "искать страшных подружек на теплотрассе". Досталось в том позорном спиче и рэперше Alyona Alyona – "мужчины" посмеялись над телосложением исполнительницы. Впрочем, сама артистка впоследствии вспомнила, что уже не в первый раз сталкивается с унизительными комментариями Петрова и Иванова.

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Так, ранее ведущие позволили себе публично называть Alyona Alyona "тупой хабалкой". Хип-хоп-исполнительница вспомнила этот кейс и поделилась им на личной странице в Instagram с лозунгом: "Я не буду молчать".

Тогда Владимир Петров говорил о певице следующее: "Эта хабалка, которую вы все время считали рэпершей, простая подъездная хабалка... Она никакого отношения к обществу не имеет, она не является лидером общественного мнения. Тетя, которая делает вид, что она чернокожий рэпер, бл*ть, ах*енный, читающий рэп на остросоциальные темы... Alyona Alyona, пора определиться: ты тупая хабалка или ты рэпер. Потому что быть рэпером – тупой хабалкой ни у кого еще не получалось, кроме тебя".

На этом, конечно, поток оскорбительных и позорных комментариев не закончился, ведь "политтехнологи" еще не успели оскорбить рэпершу за ее внешность. Так что Иванов язвительно спросил у своего коллеги: "А посадил бы Alyona Alyona на ручки?"

Тот ему так же язвительно ответил: "Ну, ради фото в Instagram... Чтобы прорекламировали "Ортанол" (антисекреторный препарат, подавляющий желудочную секрецию. – Ред.)".

Между тем Alyona Alyona объяснила, что не среагировала на этот инцидент, когда он только случился, однако после ситуации с Алиной Доротюк решила, что молчать точно больше нельзя.

"Вместо того, чтобы приносить реальную помощь Украине здесь и сейчас, обсуждать неотложные вопросы, направлять людей на единение, правильные мысли, они просто сидят и перемывают кости женщинам. Какая страшная, какая – нет. Какую бы посадил себе на ручки, а какую – нет. Включая искажение фактов и информации... Я не среагировала впервые, но сегодня ситуация повторилась... Мне стыдно не то что это видеть и слышать, но и стыдно, что это в инфопространстве... Я ни в коем случае не призываю к хейту или травле, потому что это не мои методы противодействия мизогинии, но я буду благодарна людям, если они напомнят этим двум взрослым мужчинам о том, что сейчас гораздо важнее объединяться и поддерживать друг друга, а не сплетничать или искажать факты. А еще хуже – просто сидеть в эфире и обсасывать женщин", – написала в своих соцсетях исполнительница.

Alyona Alyona нашла много поддержки как среди медийных людей (известных артистов, блогеров, стендап-комиков), так и среди поклонников. Все они в комментариях пишут, что Петров и Иванов всегда поднимали себе охват аудитории за счет оскорблений других людей, но сейчас "пробили новое дно". Общество требует не только извинений от ведущих, но и полного прекращения функционирования их ресурсов, транслирующих месседжи, которые вредят социуму и Украине.

Тем временем и сами "политтехнологи" отреагировали на скандал. Впрочем, извинений от них ждать не стоит. Так, Петров записал обращение, в котором призвал людей подписываться на Patreon их канала, ведь там они якобы еще жестче оскорбляют женщин.

Кроме того, недоведущий опубликовал сообщение с фото Alyona Alyona и надписью "Я не буду молчать", оставив под ним очередной позорный комментарий: "Кажется, мы заставили отказаться от еды известную певицу".

Как писал OBOZ.UA, ранее украинский телеведущий Владимир Остапчук оскандалился, когда с рэпером Позитивом и другим ведущим и блогером Богданом Буше обсудил свои предпочтения в партнершах. Тогда шоумен заявил, что девушка "не может быть 10 из 10", если она не делает депиляцию. На сексистский скандал резко отреагировали коллеги Остапчука, публично пристыдив его. В ответ ведущий в откровенно пренебрежительной и обиженной манере обратился к некоторым из звездных хейтеров.

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