Скандал с обнажением и подозрения в анорексии: как выглядят и чем занимаются три сестры Майкла Джексона. Фото

Легендарный певец Майкл Джексон был известен на весь мир не только своими вокальными данными, но и большой семьей, состоящей из родителей и десяти детей. Почти все они выбрали публичную карьеру: пять братьев "ворвались на сцену" в составе группы Jackson Five, а сестры стали сольными певицами.

Видео дня

В общем Майкл Джексон имел три сестры и шесть братьев, один из которых был сводным. Две из его сестер выбрали публичную профессию артистки, а одна – "ушла в тень". OBOZ.UA собрал о них информацию.

Ребби Джексон

Ребби Джексон является старшим ребенком в семье. Сначала она была частью команды Jackson Five, но в 1980-х годах начала сольную карьеру, выпустив дебютный альбом Centipede в 1984 году. Главная песня этого альбома была написана и спродюсирована Майклом Джексоном и стала хитом.

Ребби всегда была менее публичной, чем ее известные братья и сестры. На фоне ее брака с Натаниелом Брауном начался раскол в семье Джексонов. Женщина хотела покинуть музыкальную карьеру и переехать с мужем в другой город, однако отец был против этого. Прошло несколько дней, как он все же согласился с желанием дочери, которая всегда ставила потребности счастливого дома выше карьеры.

Сейчас Ребби Джексон максимально избегает публичности и последний раз массово была на светских мероприятиях еще в 2013 году.

Ла Тойя Джексон

Ла Тойя стала второй дочерью в семье Джексонов. Что любопытно, она родилась в день рождения старшей сестры. Время от времени женщина была бэк-вокалисткой Jackson Five и параллельно занималась своей сольной карьерой, выпустив два альбома в 1980-х годах. Она с детства мечтала о профессии адвоката, но отец настоял на сфере шоубиза и заставил ее "переступить" через свои амбиции.

Известно, что Ла Тойя Джексон дважды побывала в Москве: впервые – в 1989 году, а второй – в 2010 году. Она выступала в паре с российскими артистами, например "Ласковым маем".

Однако сейчас у певицы проблемы со здоровьем. После смерти брата Тито Джексона от сердечного приступа в сентябре 2024 года она начала стремительно терять вес. Раньше женщина весила 56 кг, но теперь около 45. Поэтому друзья Ла Тойи озабочены, ведь она может умереть от анорексии.

Джанет Джексон

Джанет является самой младшей и самой известной дочерью семьи Джексонов. Женщина выбрала путь артиста и вела музыкальную сольную карьеру. За десятилетие своего творчества Джанет продала более 100 миллионов пластинок, выпустив немало хитов. За свою блестящую карьеру певица получила пять премий Грэмми, номинацию на Оскар, звезду на Голливудской аллее славы и место в Зале славы рок-н-ролла.

"Люблю то, что делаю, и благодарна, что Бог позволил мне делать то, что мне нравится, и за то, что люди до сих пор интересуются мной. Я очень благодарна", – говорила она в интервью The Guardians.

Однако есть один момент из ее артистической жизни, который запомнился многим больше всего. Во время выступления на Суперкубке 2004 года Джастин Тимберлейк, который пел вместе с Джексон, сорвал часть одежды певицы и обнажил ее грудь. Эту сцену увидели 90 миллионов зрителей в прямом эфире, а фотография со стоп-кадром в то время стала самым популярным запросом в сети.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядят и чем сегодня занимаются дети покойного Майкла Джексона. Свою карьеру потомки артиста решили строить самостоятельно, без привлечения былых связей отца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!