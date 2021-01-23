Скандал с Geek Journal и "1+1" получил продолжение: стороны сделали противоречивые заявления

С You-Tube-канала Geek Journal, который ведет украинский блогер Тайлер Андерсон, сняли все страйки из-за нарушения авторских прав телеканала "1+1". Однако в медиагруппе утверждают, что они этого не делали.

Как сообщается на странице Geek Journal в Facebook, все четыре жалобы якобы снял именно "1+1".

"Вы сделали невозможное. "1+1" сняли все 4 страйка с нашего основного канала Geek Journal. Мы не уверены, что это конец и не радуемся преждевременно, но огромный резонанс произошел, это факт, и "плюсы" не могли этого не заметить. За что низкий поклон каждому", – говорится в сообщении.

При этом на сайте "1+1 media" сказано, что они не отзывали жалобы на видео.

"Сейчас эти видео, на которые креатор вышеуказанного канала не имел никаких прав, на видеохостинге отсутствуют, что и было целью жалоб", – пояснили медийщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, о скандале вокруг блогера из Запорожья Тайлера Андерсона и телеканала "1+1" стало известно 21 января, когда он опубликовал обращения с просьбой скачать ролики с YouTube-канала Geek Journal, поскольку его могут закрыть.

На канал поступили жалобы от представителей телеканала "1+1" из-за нарушения авторских прав.