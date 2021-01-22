Украинский блогер попал в скандал с '1+1': что известно о конфликте

Известный блогер из Запорожья Тайлер Андерсон попал в скандал из-за телеканала "1+1". По словам мужчины, его канал с кинообзорами хотят заблокировать.

Так, все началось с того, что 21 января блогер опубликовал обращение с просьбой скачать его ролики с YouTube, так как Geek Journal могут закрыть. Об этом стало известно на его официальном канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщил Андерсон, на его страницу поступило сразу три жалобы от представителей "1+1" из-за нарушения авторских прав.

Блогер считает, что это связано с тем, что он выставил ранее видео под названием "Как потерять все за 30 лет? Когда 1+1 стал г+г? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН".

"Плюсам не понравилось, когда им в глаза говорят то, что люди думают давно. Они обиделись и теперь швыряют свои страйки. Это значит, что наш канал под угрозой своего существования", – отметил Андерсон.

Как оказалось, "1+1" пожаловался на видео украинского блогера, в которых он раскритиковал их продукции с использованием фрагментов роликов.

"Мы будем подавать апелляцию и обжаловать забастовки, которые были заброшены, несмотря на fair use", – добавил знаменитость.

Позже сам телеканал "1+1" объяснил, что Geek Journal действительно нарушил авторские права, использовав видео без их согласия. Они считают, что принцип fair use не действует в этой ситуации.

Отметим, что fair use – это правовая доктрина, которая допускает свободное использование защищенных авторским правом материалов при соблюдении определенных условий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главе Закарпатья сняли предвыборный ролик в духе Marvel. Ему грозит скандал из-за авторских прав.