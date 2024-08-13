Скандал с дисквалификацией финалиста Евровидения 2024 года Йоста Кляйна получил развязку: все стороны конфликта отреагировали

Полиция Мальме, Швеция, закрыла дело против артиста из Нидерландов Йоста Кляйна относительно его якобы насильственных действий в сторону работницы съемочной команды Евровидения 2024 и признала певца невиновным. Расследование против финалиста остановили из-за нехватки доказательств.

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Об этом сообщили на сайте Eurovision World. Все стороны конфликта отреагировали на решение правоохранителей, и ни одна из них не изменила свою позицию.

Почему Йоста Кляйна дисквалифицировали

Йост Кляйн был дисквалифицирован за несколько часов до гранд-финала из-за якобы насильственных действий в отношении работницы шоу. Нидерландский вещатель (Avrotros) отмечал, что причиной стало "угрожающее движение" в сторону женщины, но артист не трогал ее.

Шведская газета Aftonbladet писала, что между участником и оператором произошла словесная стычка, в результате которой Кляйн повредил видеокамеру. Европейский вещатель (EBU) назвал его поведение "нарушением правил конкурса" и запретил выступать на сцене.

Нидерландский вещатель отмечал, что конкурсант направлялся в гримерную, когда его без разрешения начали снимать, что якобы было нарушением договора. Кляйн четко дал понять, что хочет уединиться, но съемочная команда проигнорировала просьбу.

Реакция на решение полиции

Европейский вещатель подчеркнул, что не настаивал на расследовании полицией и не обвинял певца в нарушении закона, однако допустить его к участию после инцидента не мог.

"Это было расследование, чтобы определить, был ли совершен уголовный акт, а не то, вел ли себя господин Кляйн ненадлежаще и нарушил правила и процедуры Евровидения. Поэтому это новое развитие событий не влияет на наше решение", – говорится в заявлении EBU.

Тем временем Avrotros объявил, что не оставит инцидент и продолжит переговоры с Евровидением по поводу дисквалификации.

"Следующий шаг – встреча с руководством EBU по этому вопросу в кратчайшие сроки. Эта встреча будет сосредоточена на этой несправедливой дисквалификации. Мы также обсудим все другие наши возражения относительно хода событий за кулисами песенного конкурса, которые мы ранее прислали в EBU в исчерпывающем письме, которое на сегодняшний день осталось без ответа", – сообщил нидерландский вещатель.

Йост Кляйн, так и не выступивший в финале с песней Europapa, тоже не остался в стороне.

"Последние несколько месяцев были ужасными. Несмотря на то, что я люблю выступать в любой точке мира, что-то было не так. Почему мы так долго ждали ответа? Каждый день я чувствовал себя неуверенно, хотя знал правду. Против меня нет никакого дела, потому что его никогда не было. Мы все должны заботиться друг о друге, мы все должны поддерживать друг друга и мы все должны объединиться. Компании просто хотят защитить свои деньги и пытались использовать меня как щит", – написал певец в своем Instagram.

Реакцию женщины, написавшей заявление, найти невозможно, ведь EBU оставил ее имя в тайне.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Нидерландах граждане пытались поддержать Йоста Кляйна, поэтому даже в церквях звучала мелодия его конкурсной песни Europapa.

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