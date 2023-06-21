Скандал c MELOVIN получил продолжение: стендаперы из 'Биографии' ответили на наезды певца и извинились перед ЛГБТК+

Стендаперы из шоу "Биография", которых певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) осудил за травлю ЛГБТК+ на шоу, извинились перед артистом. Они заявили, что исполнитель мог самостоятельно скорректировать шутки и пригласили его объяснить "красные линии", а не бросать микрофон и уходить.

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На общем с Бочаровым стриме юмористы предложили поговорить на эту тему публично. Такой комментарий появился в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Юмористы поблагодарили звезду за то, что он согласился прийти на шоу и не побоялся шуток в свой адрес. В "Биографии" также объяснили, что позволяли певцу назвать табуированные темы, но он разрешил шутить без ограничений.

"Уже на сцене MELOVIN увидел папку с шутками и мог прочесть какую-то их часть. Каких-либо претензий или предостережений мы не услышали. Мы приносим извинения всем, кого задела эта ситуация. Мы понимаем, что подобные шутки негативно влияют на ЛГБТ-сообщество. Мел, если тебя это задело во время съемок, ты мог, используя нашу платформу, объяснить нам, зрителям и другим стендап-комикам, почему такие шутки неприемлемы", – обратились к артисту юмористы.

В свое оправдание они добавили, что не являются частью ЛГБТК+ сообщества, поэтому "не отстреливают", какие шутки могут быть "вне красной линии".

"Давайте налаживать диалог на эту тему. Мы не можем слушать, когда один из участников диалога бросает микрофон. Если ты готов, давай сделаем стрим. Где будет публичное обсуждение стендапов и шуток на подобные темы", – предложили комики.

Однако артист не принял предложение, объяснив это тем, что участники шоу "Биография" – популисты, ведь один из комиков под постом пролайкал гомофобные комментарии.

"Вы пишете этот пост, а в то же время здесь в комментариях один из ваших "юмористов" продолжает лайкать гомофобные высказывания в мой адрес. Популисты. Удачи", – написал MELOVIN.

Как писал OBOZREVATEL, MELOVIN совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend в 2021 году. На сцене он поцеловал парня, а затем девушку.

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