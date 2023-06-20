Бросил микрофон и покинул сцену: MELOVIN со скандалом ушел из юмористического шоу из-за наездов на ЛГБТК+

Украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров), который летом 2021 года совершил каминг-аут, со скандалом покинул юмористическое шоу "Биография", когда ведущие, по его словам, начали оскорблять представителей ЛГБТК+ сообщества. Артист заявил, что такие комментарии для него неприемлемы и осудил "шутников".

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Фрагмент шоу и свою реакцию он опубликовал в Instagram. В комментариях подписчики звезды поддержали его в стремлении защищать свои права и свободу других людей (чтобы посмотреть фото и видео, доскроллте до конца страницы).

Артист стал приглашенным гостем программы, съемки которой проходили в Киеве. Вокруг него, как и во многих других подобных шоу, сидели комики, пытавшиеся развеселить зрителей остроумными шутками. Они задавали певцу вопросы и шутили над его ориентацией.

Константин Бочаров какое-то время держал себя в руках, ведь, по его словам, привык к черному юмору и может стерпеть подобные комментарии в свою сторону. Впрочем, когда ведущие начали насмехаться над всем сообществом, исполнитель бросил микрофон на пол и со словами "больные люди" ушел со сцены.

Комики, которые до этого момента смеялись над собственными шутками, никак не отреагировали на обиду звезды.

MELOVIN объяснил подписчикам, что защищает интересы представителей ЛГБТК+ сообщества и не мог находиться в месте, где их булили. Артиста особенно возмутило, что над его ориентацией решили подшутить в Месяц прайда, когда весь мир выражает свою поддержку ЛГБТК+ сообществу.

"Я люблю черный юмор. Никаких запретных тем для шуток... Шутки почти сразу превратились в буллинг без чувства юмора. Но меня такое не пронизывает, я привык к присутствию в мире невежества... Пошли стереотипы, которые я не ожидал услышать от современных и прогрессивных молодых людей", – объяснил свой поступок артист.

Он добавил, что был возмущен таким отношением к полноправным украинцам ЛГБТК+ сообщества, интересы которых давно защищает. MELOVIN заявил, что на шоу "Биография" пропагандируют нетерпимость и унижают людей в то время, когда Украина избрала проевропейский путь.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Константин Бочаров признался, что его роман с партнершей по "Танцам со звездами" Лизой Русиной закончился. Пока сердце артиста свободно и о потенциальном партнере он не задумывается.

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