Синельников рассекретил, сколько государство заплатило его родителям за уничтоженный оккупантами дом: нормальная сумма, но есть нюанс

Украинский телеведущий, соавтор шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников рассказал, сколько денег от государства получили его родители за дом в Гостомеле, который разрушили российские оккупанты. Он отметил, что его маме и папе выделили около 100 тысяч долларов, однако они получили меньшую сумму, ведь с момента утверждения до получения средств курс изменился.

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Об этом знаменитость заявил в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Он отметил, что на полученный выплаты родственники купили себе новое жилье.

"Родители принимают участие в программе єВідновлення. К ним пришел человек, все посчитал, подтвердил, что здесь ничего нельзя отстроить. Им выдали деньги и они приобрели другой дом", – поделился ведущий.

По словам Евгения Синельникова, сумма, которую государство заплатило его родителям, значительно меньше той, которую они вложили в строительство жилья. Однако он отметил: это не слишком малые выплаты, за которые невозможно ничего сделать.

"Они дали нормальную сумму. Почти 100 тысяч долларов. Дом был 180 квадратных метров. Но дали по одному курсу, а когда деньги пришли через четыре или пять месяцев, курс увеличился и они немного потеряли", – отметил режиссер.

К тому же Синельников поделился, что для получения выплат, его родители отказались от земли в Гостомеле. То есть они подписали документы, по которым государство забрало разрушенную недвижимость, оценило ее стоимость и заплатило соответствующую сумму. Однако есть другой интересный момент, непосредственно его родители средств не получили. Они нашли жилье, которое хотят приобрести, и уже застройщик забрал эти деньги.

Также Евгений Синельников добавил, что процесс оценки имущества происходит с определенными особенностями.

"Там не учитывается мебель, телевизоры, вещи. Даже банальные штуки, которые невозможно оценить, как старые фотографии родителей. Это у нас есть Instagram, а у них нет. Государство посчитало квадратные метры и оценили их. То есть отстроить "коробку" – это такая сумма ", – рассказал ведущий.

Ранее OBOZ.UA писал, что переживший оккупацию Бучи Евгений Синельников назвал самое ценное, что у него украли россияне.

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