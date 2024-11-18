Евгений Синельников, который пережил оккупацию Бучи, назвал самое ценное, что у него украли россияне

Телеведущий Евгений Синельников, который с семьей в течение двух недель находился в плену в оккупированной россиянами Буче Киевской области, рассказал о самых ценных вещах, которые у него украли захватчики. По словам соавтора шоу "Орел и Решка", военные страны-агрессора вывезли много архивных материалов с видеозаписями Украинских городов до масштабных изменений и, соответственно, войны.

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Об этом 43-летний продюсер рассказал в интервью на YouTube-канале "Люкс ФМ". Он отметил, что, к сожалению, эти уникальные кадры уже невозможно восстановить.

"Самое ценное вывезли из офиса. Это даже не техника, не фотоаппараты или оптика, а именно материалы. Там был архив изменений в Украине, которые происходили в течение 10 лет. Знаешь, у нас был Чернигов до того, как в центре сделали "стометровку", то есть еще старый город. У нас были Мариуполь, Соледар, Северодонецк сняты с точки зрения туриста. К сожалению, это ушло", – поделился ведущий.

По словам Евгения Синельникова, после разворовывания россиянами имущества можно легко купить новую технику, но восстановить материалы уже невозможно. Продюсер рассказал, что их команде удалось отследить один из телефонов с помощью геолокации. Его вывезли в Россию.

"Один ноутбук только вернули. Наши ВСУ написали мне в Instagram, что освобождали Гостомель и там остался один ноутбук. Они его открыли, увидели мои фото, и решили, что он мой. Ну и его вернули", – отметил ведущий.

Ранее в интервью OBOZ.UA звездные супруги Синельниковых рассказали о жизни после оккупации, секретах крепкого брака и как звучит Украина во время войны.

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