Синельников из 'Орла и Решки' рассказал об ужасах оккупации и обратился к россиянам: Украина выстоит, а вы останетесь рабами!

Продюсер "Орла и Решки" Евгений Синельников впервые вышел на связь с подписчиками после 2 недель плена в оккупированном российскими захватчиками Буче Киевской области. Он со слезами на глазах рассказал о зверствах, которые враги творили в его родном городе и обратился к россиянам, назвав их "рабами", которые совсем скоро почувствуют на себе все прелести жизни, свойственные Северной Корее.

Соответствующие два видео на украинском и русском языках звезда выложила на свою страницу в Instagram. Отметим, что автор накануне эвакуировался в безопасное место с семьей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Евгения Синельникова, сейчас он и его родственники чувствуют себя хорошо и пытаются прийти в себя после двух недель оккупации. Продюсер рассказал, что собственными глазами видел тела убитых людей, разрушенные бомбардировками здания, так называемых кадыровцев, и даже встретился с оккупантами в собственном доме.

Видео дня

Он признался, что просил 9-летнего сына закрыть глаза, выезжая "зеленым коридором", чтобы он не видел последствия нападения русских нелюдей. Также знаменитость поделился впечатлениями о сплоченности украинцев.

"Я был поражен тем, как сплотились люди. Как каждый поддерживает друг друга, как просто на трассе раздают горячую еду бабушки, как раздают одежду, как психологически помогают друг другу. Это именно то, чем мы победим. Они воюют с Украиной, а победят – украинцы", – сказал Синельников.

Во втором видео продюсер перешел на язык оккупанта, чтобы россияне его лучше поняли. Он посмеялся со слов "братьев" об "одном народе" и подчеркнул, что украинцы – свободные и независимые.

"А вы – терпилы, вы рабы одного человечка. Но если раньше вам за рабство по крайней мере платили неплохие деньги, то сейчас и машины закончатся, и деньги закончатся, и качество жизни закончится, а вы так и останетесь рабами. Украина выстоит, вот только вы этого уже не увидите. Добро пожаловать в Северную Корею, твари", – закончил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущий Антон Птушкин бил тревогу, что Евгений Синельников сутки не выходил на связь. Накануне возле его дома упала ракета и погибли люди.

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