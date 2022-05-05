Синельников объяснил, почему Дудь – российский пропагандист, хотя и поддержал Украину

Продюсер "Орла и Решки" Евгений Синельников объяснил, почему российский блогер Юрий Дудь пропагандист, хотя и публично осудил войну в Украине. Он подчеркнул, что интервьюер осторожно и "мудро" доносит до зрителей мысль, что не все россияне – враги украинцев.

Такой комментарий раздался в интервью на YouTube-канале "Розмова". Аргументируя свое мнение, продюсер сравнил действия Дудя с "активисткой" Мариной Овсянниковой, устроившей демарш в прямом эфире "России-1" (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

На вопрос ведущего, считает ли Синельников основателя канала "ВДудь" пропагандистом, тот кратко ответил: "Конечно. Дудь и редакция, да".

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Украинец объяснил, что Юрий Дудь не простой пропагандист в привычном значении этого термина. То есть, по его словам, интервьюер не финансируется путинским правительством, а потому может "мудро" и незаметно транслировать мысли, выгодные для российского народа.

"Он идет против, но с точки зрения этой стороны. То есть он как бы оппозиционер, но: "На Украине, помощь русским". Это даже не пропаганда", – попытался объяснить гость "Розмови".

Синельников сравнил действия Дудя с демаршем журналистки "России-1" Марины Овсянниковой, в начале полномасштабной войны выбежавшей в студию с антивоенным плакатом. По словам звезды "Орла и Решки", эта акция, как и материалы Дудя, является "смещением акцентов" с войны на жалость к россиянам.

"Это спланированная акция. Все бабушки и дедушки, которые смотрели, даже не успели это прочесть. А в Instagram, в Twitter все это перемололи. Смещение акцентов. Бедные м*скали, как их здесь притесняют", – сказал он.

Несмотря на старания Дудя и ему подобных пропагандистов выставить себя жертвами перед мировым сообществом, продюсер уверен, что массовая русофобия вполне оправдана, ведь россияне "слишком много ошибок совершили и слишком поверили в то, что они – империя".

Как сообщил OBOZREVATEL, украинский режиссер Дарья Белецкая разобрала один из выпусков программы Дудя и объяснила, почему он является пропагандистским. Она посоветовала не смотреть сюжет россиянина назвав его "дер*мом".