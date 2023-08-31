Сине-желтая карта Украины на сердце: Борис Джонсон умилил сеть фото в новой вышиванке

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил от известного украинского бренда мужской одежды Damirli особенный подарок. Дизайнеры создали для большого друга Украины уникальную вышиванку с сине-желтыми орнаментами.

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Джонсон уже успел сделать фото в эксклюзивно созданной для него рубашке. Снимок был размещен на странице бренда в Instagram.

"Борис Джонсон в вышиванке Damirli! Гордимся! Благодарим! Слава Украине", – оставили в описании к фото представители компании.

Так, британский политик получил в подарок белую льняную сорочку с сине-желтыми орнаментами на воротнике и манжетах, а в районе сердца – вышитая карта Украины в патриотических цветах. Все это – ручная работа и уникальный дизайн.

Основательница бренда Эльвира Гасанова раскрыла, что рубашка для Джонсона стала одной из серии особенных вышиванок "для самых мощных мужчин мира".

"Никогда не догадаетесь, какой всемирно известный человек стал нашим клиентом. Мы готовили серию особенных вышиванок для самых мощных мужчин мира. И Борис Джонсон получил свою вышиванку", – поделилась дизайнер у себя в соцсетях.

На странице бренда также отметили, что они "счастливы работать с самыми лучшими".

Украинцы тем временем умиляются "Джонсонюку" в его новой вышиванке. В комментариях под фото экс-премьера они оставляют сотни восхищенных реакций и комментариев: "Ого", "Класс", "Козак!"

Отметим, именно в вышиванке от Damirli в День Независимости к украинцам обращался Владимир Зеленский. В чем особенность уникальной праздничной рубашки для президента – узнайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что жена Бориса Джонсона показала фото с семейного отдыха в Греции с полуторамесячным наследником экс-премьера. Мальчик, которого назвали Фрэнк Альфред Одиссей, нежился под солнышком вместе с его братом Уилфом и сестрой Роми.