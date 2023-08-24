Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости в уникальной вышиванке цвета хаки: в чем ее особенность. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по случаю 32-й годовщины провозглашения независимости, которую наша страна уже второй год подряд празднует в условиях полномасштабной террористической войны. На видео в честь праздника украинский гарант появился в уникальной вышиванке цвета хаки.

Видео дня

Эту рубашку эксклюзивно для президента создал известный отечественный бренд мужской одежды Damirli, который Зеленский выбирает уже не первый раз. На странице компании в Instagram показали процесс создания уникальной вышиванки.

Так, в особенный для Украины день Зеленский надел льняную вышиванку свободного мужского кроя. Сорочка застегивается на пуговицы, а вышивка ручной работы в технике крестик украшает воротник-стойку и манжеты рукавов.

Особенность наряда – вышитый украинский тризуб в области сердца. Он также выполнен в технике крестик.

То, что цветом ткани был выбран именно хаки, – не удивительно. После полномасштабного вторжения президент сменил свой привычный деловой стиль на милитари. В его коллекции это не первая вышиванка в таком "военном" оттенке.

Дизайнер Эльвира Гасанова, которая является основателем бренда Damirli, также прокомментировала выбор вышиванки Зеленского.

"Горжусь быть украинкой! Горжусь оставаться в стране и помогать ей! Горжусь развиваться вместе, безгранично благодарна вселенной за родину! Сегодня сбылась моя еще одна мечта, президент Украины надел нашу вышиванку! Я плакала и гордилась! Спасибо за все", – написала она у себя в соцсетях.

Как писал OBOZREVATEL, по случаю 32-летия провозглашения независимости Украины звезды обратились к соотечественникам с поздравлениями. Они подчеркнули, какой страшной ценой украинским воинам приходится защищать свободу граждан и отвоевывать территории, оккупированные Россией. Как Святослав Вакарчук, София Ротару, Леся Никитюк и другие знаменитости поздравляют страну с Днем Независимости – смотрите в нашем материале.

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