'Сидишь в Америке, жируешь': украинская модель на инвалидной коляске, набравшая за 2 года около 25 кг, шокировала сообщениями от фанатов

Участница шоу "Половинки", украинская модель на инвалидной коляске Оксана Кононец, которая, несмотря на несчастный случай, не опустила руки, рассказала о критике ее внешнего вида в соцсетях. Украинка, переехавшая в США после полномасштабного вторжения России, за два года жизни за границей набрала около 25 кг.

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Об этом модель рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Как отметила Кононец, Соединенные Штаты – многокультурное государство, что особенно заметно по большому разнообразию блюд. В частности, добавила она, неизведанные кухни стран мира заставляют "попробовать все".

"Из-за этого разнообразия кухонь мира хочется все попробовать, но не всегда знаешь о качестве продуктов. Первых пол года я нормально держалась, но потом в один момент у меня случился сильный гормональный сбой, и я набрала где-то лишних 20-25 килограммов. Я консультировалась у диетолога, то она не считает, что я переедаю. Проблему нужно устранять медикаментозно, выравнивая уровень гормонов", – рассказала украинка. В тот момент Кононец осознала, что антибиотики и антидепрессанты не менее влияют на фигуру.

Раньше, делится модель, часто публиковала свои фото в соцсетях – сейчас она стала меньше фотографироваться. Но среди комментариев под фотографиями часто можно встретить "диванных критиков". "И все же могу прочитать комментарии, что-то вроде: "Cидишь в Америке, жируешь, раньше ты выглядела красивее!". Сейчас я уже отпустила ситуацию, потому что понимаю, что двигаюсь в правильном направлении для уменьшения лишнего веса, который не является самой большой проблемой в моей жизни, и снова чувствую себя привлекательной девушкой", – рассказала Кононец.

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