Доказала, что нет ничего невозможного! Как выглядит самая низкая модель в мире, рост которой всего 102 см. Фото

Дрю Преста родилась родилась с ахондроплазией, которая проявляется в карликовости, в небольшом городке Рино в Неваде, США. Из-за своего роста она натерпелась немало издевательств со стороны сверстников. Однако сегодня Дрю – успешная модель и блогер, которая смогла доказать всему миру, что нет ничего невозможного.

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Рост 27-летней красавицы – всего 102 сантиметра. Но это не мешает ей позировать перед фэшн-фотографами, сниматься в белье, а то и вовсе обнаженной. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит самая низкая модель в мире.

Как мы уже упомянули, в детстве Преста столкнулась с жестокостью одноклассников и ребят во дворе. Она была единственной в своей семье, кто родился с карликовостью. В маленьком городе, где росла "дюймовочка", люди с ахондроплазией встречались редко, так что мало кто мог понять, через что приходится проходить бедной Дрю.

"Они буквально выгоняли меня действительно жёстким образом. Они дразнили меня и давали обидные прозвища. Я бросалась в глаза и выделялась среди всех остальных", – рассказывала модель с ростом 1 метр 2 сантиметра.

Однако никакие унижение и обидные слова не сломали Престу. Родственники, к слову, тоже не сильно спешили защитить маленькую Дрю, так что она решила сбежать подальше от места, где ее не готовы принимать такой, какая она есть.

Повзрослев, девушка переехала в Лос-Анджелес и начала работать моделью, чтобы сломать границы стандартов красоты в индустрии моды и вдохновить других людей с похожими проблемами следовать за своей мечтой.

"Я хочу, чтобы в мире моды все были приняты. Я хочу, чтобы любой человек мог пройтись по подиуму так же, как любая модель – неважно, в инвалидном кресле или на костылях", – делится красавица в своем блоге.

Дрю регулярно делится своими снимками, не боится позировать в сексуальном белье или даже обнаженной. Она полностью приняла и полюбила себя, что вдохновляет делать и других женщин.

"Своими модельными фотографиями я хочу доказать, что вы можете быть сексуальной в любом размере. Вы можете быть супервысокой, средней высоты или ростом всего 1 метр, и вы всё равно можете быть сексуальной и милой", – вещает Преста своей аудитории.

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