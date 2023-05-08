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Доказала, что нет ничего невозможного! Как выглядит самая низкая модель в мире, рост которой всего 102 см. Фото

Анна Кравчук
Люди
3 минуты
1,5 т.
Доказала, что нет ничего невозможного! Как выглядит самая низкая модель в мире, рост которой всего 102 см. Фото

Дрю Преста родилась родилась с ахондроплазией, которая проявляется в карликовости, в небольшом городке Рино в Неваде, США. Из-за своего роста она натерпелась немало издевательств со стороны сверстников. Однако сегодня Дрю – успешная модель и блогер, которая смогла доказать всему миру, что нет ничего невозможного. 

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Рост 27-летней красавицы – всего 102 сантиметра. Но это не мешает ей позировать перед фэшн-фотографами, сниматься в белье, а то и вовсе обнаженной. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит самая низкая модель в мире.

Как мы уже упомянули, в детстве Преста столкнулась с жестокостью одноклассников и ребят во дворе. Она была единственной в своей семье, кто родился с карликовостью. В маленьком городе, где росла "дюймовочка", люди с ахондроплазией встречались редко, так что мало кто мог понять, через что приходится проходить бедной Дрю. 

Доказала, что нет ничего невозможного! Как выглядит самая низкая модель в мире, рост которой всего 102 см. Фото

"Они буквально выгоняли меня действительно жёстким образом. Они дразнили меня и давали обидные прозвища. Я бросалась в глаза и выделялась среди всех остальных", – рассказывала модель с ростом 1 метр 2 сантиметра. 

Доказала, что нет ничего невозможного! Как выглядит самая низкая модель в мире, рост которой всего 102 см. Фото

Однако никакие унижение и обидные слова не сломали Престу. Родственники, к слову, тоже не сильно спешили защитить маленькую Дрю, так что она решила сбежать подальше от места, где ее не готовы принимать такой, какая она есть. 

Доказала, что нет ничего невозможного! Как выглядит самая низкая модель в мире, рост которой всего 102 см. Фото

Повзрослев, девушка переехала в Лос-Анджелес и начала работать моделью, чтобы сломать границы стандартов красоты в индустрии моды и вдохновить других людей с похожими проблемами следовать за своей мечтой.

Доказала, что нет ничего невозможного! Как выглядит самая низкая модель в мире, рост которой всего 102 см. Фото

"Я хочу, чтобы в мире моды все были приняты. Я хочу, чтобы любой человек мог пройтись по подиуму так же, как любая модель – неважно, в инвалидном кресле или на костылях", – делится красавица в своем блоге. 

Доказала, что нет ничего невозможного! Как выглядит самая низкая модель в мире, рост которой всего 102 см. Фото

Дрю регулярно делится своими снимками, не боится позировать в сексуальном белье или даже обнаженной. Она полностью приняла и полюбила себя, что вдохновляет делать и других женщин. 

Доказала, что нет ничего невозможного! Как выглядит самая низкая модель в мире, рост которой всего 102 см. Фото
Доказала, что нет ничего невозможного! Как выглядит самая низкая модель в мире, рост которой всего 102 см. Фото

"Своими модельными фотографиями я хочу доказать, что вы можете быть сексуальной в любом размере. Вы можете быть супервысокой, средней высоты или ростом всего 1 метр, и вы всё равно можете быть сексуальной и милой", – вещает Преста своей аудитории. 

Доказала, что нет ничего невозможного! Как выглядит самая низкая модель в мире, рост которой всего 102 см. Фото
Доказала, что нет ничего невозможного! Как выглядит самая низкая модель в мире, рост которой всего 102 см. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал о самой высокой женщине в мире. Ее рост – 2 метра 15 сантиметров. Когда Румейсе Гельги было четыре месяца, у нее диагностировали синдром Уивера (редкое генетическое заболевание, которое вызывает чрезмерный рост).

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