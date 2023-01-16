Шпионские игры: ''холостяк'' Топольский рассказал, как прятался с победительницей проекта Катей после финала

Главный герой романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский признался, что после финала шоу ему с победительницей проекта Екатериной Лозовицкой пришлось прятаться. Правилами шоу запрещается заблаговременное разглашение событий финального эпизода.

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Поэтому влюбленные убегали от любознательных глаз, чтобы их не узнали на улицах Украины. Об этом "холостяк" рассказал в эфире с другом и ведущим Славой Деминым на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Свои отношения с победительницей шоу после последнего выпуска Топольский назвал "шпионскими играми". Он вспомнил, что влюбленным приходилось скрывать внешность, чтобы посидеть в заведениях.

"Это было очень интересно, потому что нельзя было появляться в социуме. Я помню, мы с Катей договорились встретиться в кафе. Я захожу и я ее не вижу. Направо, налево смотрю и не вижу ее. А жара невыносимая. Сидит пингвин в очках, в куртке закутан, такая баба-матрешка. Мы такие два эскимоса сидим", – пошутил бизнесмен.

По его словам, иногда приходилось на свиданиях переписываться, чтобы не привлекать излишне внимание.

Топольский вспомнил, что это был очень забавный период их отношений, хотя его комичность могли оценить только Екатерина и он сам, ведь для окружающих пара выглядела странно.

Напомним: в минувшую пятницу на ТВ показали, что бизнесмену пришлось выбирать между двумя кардинально разными девушками: спокойной и рассудительной Катей и дерзкой, резкой Сашей. Больше о победительнице реалити – читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, для многих выбор Топольского стал неожиданным, другие утверждают, что верили в победу Кати Лозовицкой с первой вечеринки. Украинцы усомнились, что он руководствовался сердцем и уверены – так нужно было авторам проекта.

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