''Твое имя – в моем сердце'': ''холостяк'' Топольский сделал выбор, признавшись победительнице в чувствах. Фото

13 января, на телеканале СТБ состоялся финал романтического шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Бизнесмену пришлось выбирать между двумя кардинально разными девушками: спокойной и рассудительной Катей и дерзкой, взбалмошной Сашей. К обеим девушкам у Алекса были чувства, однако Екатерина "выстрелила" в сердце "холостяка" более метко. Мужчина надел роскошное кольцо с бриллиантом на палец Кати Лозовицкой.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира главного проекта страны. Зрители ждали выбора Топольского все 12 выпусков (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я не до конца понимал, зачем ты тут, но я всегда был покорен твоей женственностью и нежностью. Я всегда ждал, когда ты сделаешь шаг на встречу, и ты сделала. Я пытался разгадать, что стоит за твоей сдержанностью, какие чувства и есть ли они вообщe. Я почувствовал твое истинное желание наших с тобой отношений. Твое имя зазвучало в моем сердце. Теперь я знаю, что такое влюбленность. Это то, что я чувствую к тебе. Катя, я хочу быть с тобой. Ты примешь кольцо?", – сказал Алекс Топольский Кате, которая едва сдерживала слезы.

Что известно о победительнице шоу Екатерине Лозовицкой?

Екатерине Лозовицкой 26 лет. Девушка профессионально занимается моделингом и бальными танцами. С 15 лет Катя работала моделью и путешествовала по миру, имела контракты в Германии, Италии, Великобритании, Китае и Франции.

До начала проекта красавица проживала в Киеве. На шоу стало известно, что она приобрела квартиру в центре столице, с покупкой которой ей помогли родители. К слову, они работают в киевском ЗАГСе. В 11-ом эфире отец победительницы признался, что Лозовицкая выбирала – пойти ей на "Холостяк-12" или на конкурс "Мисс Украина".

Подругами после завершения шоу для Кати стали Александра Погорелова, Юлия Кучеренко и Алина Ершова.

К слову, Саша Мудрая после отказа "холостяка" отметила, что она часто влюбляется и выбор Алекса ее не расстроил.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Алекс Топольский рассказал, что на проекте "Холостяк" ему далось труднее всего. Мужчина подчеркнул – ему пришлось забыть о полноценном сне, ведь он мог вздремнуть лишь 3-4 часа в день. Кроме того, украинцу нужно было запоминать огромное количество фактов о каждой девушке.

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