''Влюбленными глазами смотрит на Сашу'': украинцы отреагировали на выбор ''холостяка'' Топольского. Фото

13 января зрители узнали, кто завладел сердцем бизнесмена Алекса Топольского. Для многих выбор мужчины стал неожиданным, другие же утверждают, что они верили в победу Кати Лозовицкой с первой вечеринки. Не обошлось и без критики в адрес самого Топольского. Украинцы усомнились, что он руководствовался сердцем и уверены – так нужно было авторам проекта.

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OBOZREVATEL решил узнать, что думают зрители о финале и собрал мнения людей, которые являются ярыми фанатами романтического шоу на СТБ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Что говорят о победе Екатерины?

Подавляющее большинство обрадовались данному исходу реалити и назвали Алекса мудрым мужчиной. Люди пишут, что это единственный правильный выбор за все сезоны "Холостяка", однако не уверены что союз влюбленных продлится долго. "Впервые не разочарована. Надеюсь они вместе и у них все сложится", "Прекрасная пара, с первой вечеринки Кати не было конкуренток", "Теперь это мой самый любимый сезон "Холостяка". Самая красивая девушка за всю историю проекта и пара, за которую я очень рада", – читаем под постами на официальной странице шоу.

Что думают о речи Александры в машине?

После отказа бизнесмена, Мудрая призналась, что ее сердце не разбито и она сможет через несколько месяцев влюбиться снова. Украинцы в комментариях обсуждают лицемерие Саши и ее неготовность к созданию крепких отношений. "Шурке срочно к психиатру", "Теперь на Гаваях Мудрая отдыхает со своей надувной подружкой силиконовой, ищут новых спонсоров", "Она иногда себя не контролирует и внезапно слетает маска, и видно ее реальное нутро. Гнилое и лицемерное", Вот и показала свое истинное лицо, все слова о влюбленности – бред", – пишут люди.

Однако нашлись и те, кто осуждает Алекса и не верит в его чувства к модели из Киева: "Финал совсем не отображает отношений, которые нам показали. Влюбленными глазами смотрит на именно на Сашу. Ощущения обмана и потраченного времени на просмотр", "Влюблен в Сашу, но выбрал Катю, так как заплатили", "У Кати уже 200 тысяч подписчиков, проект помог", "Жаль, что выбирал не сердцем".

К слову, сразу после окончания финала победительница "Холостяка" опубликовала пост в Instagram. Девушка отметила, что влюблена в мужчину и поблагодарила за поздравления. Однако украинцы подчеркнули, что их не обмануть. Зрители написали – они знают, что пара не вместе, так как Алекс путешествует по миру, а Екатерина находится в Киеве и хорошо проводит время с подругами.

Недавно OBOZREVATEL писал, как прошел финал "Холостяка" и какие факты известны о влюбленности Топольского. Катя с 15 лет работала моделью и жила во многих странах. Хобби красавицы – бальные танцы.

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