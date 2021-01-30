Шоу 'Маска': где смотреть второй выпуск

В субботу, 30 января, в 21:00 на телеканале "Украина" покажут второй выпуск популярного шоу "Маска". Зрители познакомятся с новой восьмеркой участников, которые будут удивлять своими талантами и образами.

Знаменитости выйдут в интересных костюмах и продемонстрируют выступления. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в этот раз на сцене появится веселый Буряк – настоящий великан, высота которого достигает 3,5 метров. Участник исполнит известную украинскую песню "Смерека", а вокруг его личности развернется жаркая дискуссия.

Кроме того, во втором выпуске "Маски" запланировано выступление эффектной Бабки, игривой Крапанки, мужественного Носорога, магического Мольфара, милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом выпуске проект "Маска" покинул участник в образе Буйвола – им оказался украинский певец Олег Винник.