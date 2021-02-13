Шоу 'Маска': смотреть четвертый выпуск онлайн

В субботу, 13 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина" стартовал четвертый выпуск популярного украинского шоу "Маска". Зрителей ожидает множество сюрпризов.

Ведущий Владимир Остапчук, а вместе с ним и украинские знаменитости, окунут зрителей в загадочный мир перевоплощений. OBOZREVATEL следит за главными событиями на шоу и расскажет подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в четвертом эпизоде зрители снова встретятся с участниками группы Б: веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар, невероятно милый Циклоп, величественный Лев и роскошная Пава.

Каждый из них исполнит на сцене популярный хит и даст новые подсказки о своей личности, чтобы зрителям и детективам было легче узнать – какая же звезда спрятана в удивительном образе.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в конце третьего эфира раскрыли персону, которая выступала под маской Лисы, – ею оказалась украинский хореограф Алена Шоптенко.