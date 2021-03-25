Шоу "Холостяк-11": где смотреть четвертый выпуск онлайн

Юля Ухина Люди 18:25, 25.03.2021 Обновлено: 18:31, 25.03.2021

В пятницу, 26 марта, в 19:00 на телеканале СТБ покажут четвертый выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако объединил два дома, и в начале недели некоторые участницы окажутся на чужой территории.

Пока одни девушки будут выяснять между собой отношения, другие отправятся с Холостяком на бал. Они примеряют роскошные образы, станцуют вальс с главным героем и выучат главные правила поведения на вечеринке. OBOZREVATEL будет следить за событиями на шоу и рассказывать все подробности (чтобы посмотреть видеоанонс, проскролльте до конца страницы).

Холостяк пригласит девушек на бал
скриншот с видео

К слову, фаворитка главного героя Юлия Бельченко ("Зайка") начнет флиртовать на вечеринке с другим мужчиной. Как на это отреагирует сам Михаил – станет известно уже в эту пятницу.

Участница шоу "Холостяк-11" Юлия Бельченко
скриншот с видео

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