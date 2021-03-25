Шоу "Холостяк-11": де дивитися четвертий випуск онлайн

У п'ятницю, 26 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ покажуть четвертий випуск романтичного реаліті "Холостяк 11". Головний герой Михайло Залівако об'єднав два будинки, і на початку тижня деякі учасниці опиняться на чужій території.

Поки одні дівчата будуть з'ясовувати між собою стосунки, інші вирушать з Холостяком на бал. Вони приміряють розкішні образи, станцюють вальс з головним героєм й вивчать головні правила поведінки на вечірці. OBOZREVATEL буде стежити за подіями на шоу і розповідати всі подробиці (щоб подивитися відеоанонс, доскрольте до кінця сторінки).

Холостяк запросить дівчат на бал скриншот з відео

До речі, фаворитка головного героя Юлія Бельченко ("Зайка") почне фліртувати на вечірці з іншим чоловіком. Як на це відреагує сам Михайло – стане відомо вже в цю п'ятницю.

Учасниця шоу "Холостяк-11" Юлія Бельченко скриншот з відео

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