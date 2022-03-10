Шон Пенн призвал американцев к протестам за Украину после разговора с украинскими властями

Известный американский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн, который накануне вторжения России в Украину прибыл в Киев, призвал граждан США выходить на протесты в поддержку государства.

На своей странице в Twitter в среду, 9 марта, он рассказал, что разговаривал по телефону с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и обнародовал соответствующее фото.

Они обсуждали, как сообщил Пенн, предоставление странами НАТО истребителей для Украины. По словам актера, бюрократия США и Польши не позволяют передать Украине реактивные самолеты и с этим пора что-то делать.

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Пенн считает, что возмущение общественности может "помочь преодолеть препятствия".

"Только что завершил звонок с главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Чрезвычайно нужные истребители сейчас застряли где-то в бюрократических процессах между Белым домом и правительством Польши и они до сих пор не переданы Украине", – сказал он.

Раннее актер рассказал, что 24 февраля встречался с Владимиром Зеленским. По его словам, война серьезно повлияла на украинского президента. Пенн отметил, что Зеленский является символом смелости не только для своего народа, но и для многих стран. Кинодеятель считает, что стал "свидетелем рождения чего-то нового для современного мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, Шон Пенн посетил позиции украинских воинов ВСУ на Донбассе. Несколько неожиданным для звезды стало то, что значительный процент украинских военнослужащих в ООС – женщины.

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