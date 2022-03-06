Шон Пенн: Зеленский объединил Украину, я стал свидетелем рождения чего-то нового

Знаменитый голливудский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн, который накануне вторжения Росси в Украину прибыл в Киев, а 24 февраля встретился с Владимиром Зеленским, рассказал, что война серьезно повлияла на украинского президента. Сегодня он является символом смелости не только для своего народа, но и для многих стран. Кинодеятель считает, что стал "свидетелем рождения чего-то нового для современного мира".

Свои мысли по этому поводу Пенн озвучил в интервью CNN. Режиссер прибыл в Киев для съемок документального фильма об Украине, однако в день вторжения оккупантов не покинул город, а отправился в Офис президента, где было очень небезопасно, поскольку главная цель Путина – свержение действующей власти.

Там голливудская звезда лично пообщался с Владимиром Александровичем и собственными глазами увидел, как глава государства "объединил страну" в столь тяжелое время.

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"Я встречался с Президентом Зеленским за день до вторжения и, затем, в день вторжения. Я не знаю, знал ли он, что был рожден для этого, но было понятно, что я был свидетелем рождения чего-то нового, нового для современного мира. Смелость, достоинство и... любовь, которая исходит от человека. И то, как он объединил страну... Это был невероятный момент. Я был безгранично впечатлен и тронут им и обеспокоен за него и за Украину", – поделился Шон Пенн.

Актер обратился к своим соотечественникам с просьбой поддержать Зеленского и украинский народ как финансово, так и морально – в информационной битве. Он считает, что Америка не сможет называться прогрессивным государством, если американцы проигнорируют события в Украине.

"Я точно знаю, что мы должны инвестировать/выложить все, что у нас есть, чтоб поддержать украинский народ, поддержать Президента Зеленского, а иначе, я не уверен, что у нас останется память об Америке, которой мы мечтаем стать", – обратился к своему народу Пенн.