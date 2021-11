Шон Мендес и Камила Кабелло расстались. История любви одной из самых красивых звездных пар

Одна из самых красивых звездных пар, канадский певец Шон Мендес и кубино-американская исполнительница Камила Кабелло объявили о разрыве. Пара рассталась после двухлетних отношений.

Соответствующие заявление исполнители песни "Senorita" практически одновременно опубликовали на личных страницах в Instagram-stories. "Ребята, мы решили прекратить наши романтические отношения, но наша любовь друг к другу, как людей, сильнее, чем когда-либо. Мы начали отношения как лучшие друзья, и будем оставаться ими", – сообщили артисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что новость стала шокирующей для поклонников, поскольку артисты никогда не говорили о разладе между ними, а также различные таблоиды не подозревали о проблемах в отношениях.

Напомним, пара познакомилась в 2014 году, когда оба исполнителя выступали на разогреве у американского певца Остина Махоуна. Тогда им было по 16 лет и они сильно сблизились.

Спустя год они выпустили совместный трек "I Know What You Did Last Summer", который и стал причиной слухов об их возможном романе. На одном из телешоу их "прижали к стенке" и заставили признаться – вместе ли они. Шон и Камила заметно занервничали, но не выдали своей тайны.

Вскоре они смирились с тем, что весь мир "поженил" их и стали подшучивать над слухами об их отношениях.

На личных страницах в Instagram певец и певица лишь подогревали слухи о романтике между ними. Мендес и Кабелло появлялись на вечеринках и разных мероприятиях вдвоем, а также они публиковали достаточно милые фотографии друг друга.

В феврале 2018 года Камила шокировала своих поклонников новостью о том, что у нее появился бойфренд, однако это был вовсе не Шон Мендес. Тогда певица стала строить отношения с блогером Мэтью Хасси.

Музыкальная звезда Шон Мендес тогда отошел на второй план и никак не комментировал отношения свой подруги. Но милые снимки из социальной сети он не стал удалять, а наоборот они продолжали появляться.

Роман Камилы и блогера длился полтора года, но прекратился как раз тогда, когда вышел новый клип Мендеса и Кабеллы "Senorita". В музыкальной работе они сыграли роли байкера и официантки, между которыми разворачивается история любви.

"Мы очень нервничали, мне пришлось выпить много вина!", – заявила журналистам певица про съемки клипа.

Вскоре появилось видео, которое взорвало сеть. На опубликованных кадрах Камила и Шон страстно целовались. Тогда поклонники прозвали новую звездную пару "Шамилой". Подтверждением их романтических отношений стал поцелуй на концерте у Шона Мендеса. Знаменитости исполнили свой совместный хит "Senorita", в конце которого страстно поцеловались.

В одном из интервью Шон публично признался, что они начали встречаться 4 июня 2019 года, а также заявил, что уже познакомился с родителями певицы.

Отметим, что почти год назад влюбленные завели общего питомца – щенка, которого назвали Тарзаном. А в уже в этом году ходили слухи о том, что Шон сделал Камиле предложение, после того, как на ее безымянном пальце заметили кольцо. Певица посетила телешоу Джимми Фэллона, на котором прояснила ситуацию.

"Он не делал мне предложения выйти за него замуж, и я не помолвлена. Клянусь, я не знаю, на каком пальце носят помолвочные кольца, и иногда я надеваю украшения на безымянный палец", – говорила тогда знаменитость.

Коротко о знаменитостях:

Шон Мендес – 23-летний канадский певец, автор песен и модель родом из Торонто (Канада). Начинал свою карьеру с кавер-версий известных хитов. Его часто сравнивают с певцами Эдом Шираном и Джастином Бибером. Среди извесных хитов – "Senorita", "Treat You Better", "Stitches" и другие.

Камила Кабелло – 24-летняя кубино-американская певица родом из деревни возле Гаваны (Куба). Обрела популярность после участия в телевизионном шоу "Х-Фактор" в 2012 году. В 2017 году выпустила первый сольный сингл "Havana", который возглавлял чарты во многих странах.

