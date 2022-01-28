Шарлиз Терон показала редкое фото с мамой и двумя дочерьми

Известная 45-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон порадовала поклонников редкими семейными фотографиями. Знаменитость показала снимки двух своих дочек и мамы.

Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram в честь дня рождения своей матери. "Я хотела поделиться со всеми, потому что любой, кто ее знает, понимает, какая она потрясающая. Она настоящая, смеется громче всех, чем кого я когда-либо встречала", – написала актриса (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Звезда добавила, что ее мать, которой исполнилось 69 лет, отличная теннисистка, гольфистка и "одаренный болтун".

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"Она прямолинейна, честна, забавна и расскажет вам, как это в любое время дня! Мама, я люблю тебя до луны", – написала Шарлиз Терон.

На опубликованных кадрах актриса позирует вместе с мамой, которую зовут Герда, которая 27 января отмечала свой день рождения.

Также она показала, как Герда выглядела в молодости.

Кроме того, Шарлиз Терон показала снимок, на котором Герда позирует вместе с дочками актрисы – 7-летней Августой и 10-летней Джексон.

Напомним, что Терон усыновила Джексона, который в три года заявил, что он не мальчик, в 2012 году, а Августу в 2015-м. Звезда самостоятельно воспитывает двух приемных детей.

Коротко о знаменитости:

Шарлиз Терон – 45-летняя южноафриканская и американская актриса и продюсер. Родом из Бенони, ЮАР (1975). Получила известность в 90-х благодаря фильмам "Два дня в долине", "Могучий Джо Янг", "Адвокат дьявола" и "Правила виноделов". Актриса строила отношения с актером Крейгом Бирко, музыкантом Стивеном Дженкинсом, актерами Стюартом Таунсендом и Шоном Пенном.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Шарлиз Терон показала в сети, как отдыхала на яхте со своими дочками. Счастливое семейство прыгали с судна в воду.