Шарлиз Терон показала свою дочь и сына-трансгендера на отдыхе. Видео

45-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон впервые за долго время показала в сети своих усыновленных детей. На кадрах счастливое семейство прыгает в море с яхты.

Соответствующее видео опубликовано в Instagram. На записи звезда запечатлена вместе с дочерью и сыном. Знаменитость удочерила Огаст в 2017 году, а Джексона усыновила в 2012 году.

"Мы с моими девочками вместе на всю жизнь", — написала актриса в подписи к ролику.

К слову, в 2019 году Шарлиз Терон официально заявила, что ее сын Джексон – трансгендер. В комментарии для британского издания Daily Mail знаменитость рассказала, что ее сын выразил желание стать девочкой.

Видео дня

"Я тоже думала, что Джексон мальчик. Ровно до того момента, когда она в три года подняла на меня глаза и сказала: "Я не мальчик!". В итоге у меня две прекрасные дочки. Как любой нормальный родитель, я хочу их защитить и хочу видеть их счастливыми. Они родились такими, какими они есть, а какими они будут, когда вырастут, кем они захотят быть — решать не мне. Моя задача — поддерживать их, любить их, следить за тем, чтобы у них было все, что им нужно. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы защитить права моих детей", — заявляла Терон.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что дети Шарлиз Терон хотят, чтобы она нашла себе бойфренда.