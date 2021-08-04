Шарлиз Терон показала свою дочь и сына-трансгендера на отдыхе. Видео

Анна Яковлева
Анна Яковлева
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Шарлиз Терон показала свою дочь и сына-трансгендера на отдыхе. Видео

45-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон впервые за долго время показала в сети своих усыновленных детей. На кадрах счастливое семейство прыгает в море с яхты.

Соответствующее видео опубликовано в Instagram. На записи звезда запечатлена вместе с дочерью и сыном. Знаменитость удочерила Огаст в 2017 году, а Джексона усыновила в 2012 году.

"Мы с моими девочками вместе на всю жизнь", — написала актриса в подписи к ролику.

К слову, в 2019 году Шарлиз Терон официально заявила, что ее сын Джексон – трансгендер. В комментарии для британского издания Daily Mail знаменитость рассказала, что ее сын выразил желание стать девочкой.

Видео дня
Шарлиз Терон на ковровой дорожке.

"Я тоже думала, что Джексон мальчик. Ровно до того момента, когда она в три года подняла на меня глаза и сказала: "Я не мальчик!". В итоге у меня две прекрасные дочки. Как любой нормальный родитель, я хочу их защитить и хочу видеть их счастливыми. Они родились такими, какими они есть, а какими они будут, когда вырастут, кем они захотят быть — решать не мне. Моя задача — поддерживать их, любить их, следить за тем, чтобы у них было все, что им нужно. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы защитить права моих детей", — заявляла Терон.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что дети Шарлиз Терон хотят, чтобы она нашла себе бойфренда.