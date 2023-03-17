Shaman, Бабкина, Кудрявцева и другие: Латвия запретила въезд в страну ряду российских артистов-путинистов

17 марта 2023 года Латвия внесла в "черный список" еще ряд российских знаменитостей, радующихся геноциду украинцев. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение дополнить перечень нежелательных лиц еще 35 личностями, поддерживающими войну в Украине.

Видео дня

Об этом идет речь в заявлении латвийского МИДа. На официальном сайте говорится, что страна решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России. К слову, Латвия занимает самую жесткую позицию в отношении РФ из всех государств Евросоюза.

"Поддержка зверств, совершенных кремлевским режимом, означает ответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим," – подчеркивают в ведомстве.

В новый перечень "изгоев" попали исполнители Shaman (Ярослав Дронов), Аким Апачев, Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, Руслан Осташко, актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, бывший глава представительства Луганской народной республики Родион Мирошник, политологи Евгений Сатановский, Ростислав Ищенко, Геворг Мирзаян, Дмитрий Евстафьев, журналисты Юлия Витязева, Михаил Шахназаров и другие.

Напомним, также Латвия, как и ряд других стран ЕС, не выдает гражданам России визы. Информация о тех, кому запрещен въезд в страну, появится в шенгенской информационной системе.

Как недавно информировал OBOZREVATEL, Латвия запретила въезд бывшему ведущему телеканала "Дождь" Алексею Коростелеву после скандального заявления о помощи солдатам РФ. Чтобы узнать все детали – читайте наш материал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!