Шакира закрутила роман с Томом Крузом после измены любимого: знаменитостей застали в необычном месте. Фото

46-летняя колумбийская певица Шакира спустя год после расставания с испанским футболистом Жераром Пике была замечена на публике с мужчиной. Партнером исполнительницы стал 60-летний американский актер Том Круз, который пропустил коронацию Чарльза III из-за Гран-при Формулы-1 в Майами. Пара весело проводила время на вип-трибунах и спровоцировала слухи о романе.

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Об этом сообщило издание Daily Mail. На Формуле-1 поп-дива и артист все время находились вместе. Они долго общались, позировали фотографам и давали комментарии журналистам. Таблоиды отмечают, что Шакира взяла на мероприятие двух сыновей от экс-любимого (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Артистка надела зеленый топ с глубоким декольте и пикантными вырезами, свободные штаны цвета хаки и спрятала глаза за солнцезащитными очками. Круз выбрал белоснежную футболку и темные джинсы.

Свои отношения пара пока не прокомментировала. После инцидента с Пике Шакира решила не рассказывать о своей личной жизни. К слову, об отношениях Тома Круза известно и того меньше. Последний его роман был с актрисой Кэти Холмс, он закончился разводом в июне 2012. Звезды прожили вместе пять лет, у них есть общая дочь Сури.

Что касается Шакиры, испанская пресса утверждает – певица застала футболиста дома в их собственной постели с любовницей. Сейчас Жерар встречается с 23-летней испанской моделью Кларой Чиа Марти.

Как писал OBOZREVATEL, Жерара Пике с новой пассией Кларой Марти с позором выгнали из ресторана, владелец которого является фанатом Шакиры. Все произошло на глазах поклонников спортсмена, которые сняли инцидент на камеру и распространили в сети. Влюбленные не стали спорить и быстро покинули заведение.

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