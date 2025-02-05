Сгорел дом актера и ведущего Ивана Городецкого. Фото и видео

Украинский ведущий и актер Иван Городецкий сообщил, что почти весь его дом сгорел. Семья шоумена осталась невредимой.

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Большинство вещей шоумена полностью сгорело. Последствия пожара он показал в Instagram.

"Сегодня случилась беда в нашей семье, большая часть нашего дома сгорела. С нами все хорошо, слава Богу. Начинаем жизнь с чистого листа", – сообщила семья Городецких.

Полностью разрушенной оказалась детская комната, где размещались кроватки старшей дочери и маленького сына. Кадры разрушений показала его супруга Екатерина.

"Такая ситуация. Что-то когда-то начинается, что-то когда-то заканчивается. Так, сегодня у нас такое случилось... Какая-то часть нашей жизни тоже закончилась здесь. С чистого листа все начинаем, да? Как есть. Все сгорело. Немного, простите, неудобно, но будем благодарны любой поддержке. Спасибо вам", – отметила пара и оставила ссылку на "банку".

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Октябрьский, в квартиру которого попал российский дрон, рассказал о последствиях атаки. Сейчас каждый из членов семьи получает медицинскую помощь, а сам актер борется с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

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