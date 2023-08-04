Сестра Селин Дион раскрыла неутешительные новости о неизлечимо больной певице: недуг прогрессирует, этим болеет 1 человек на миллион

Состояние всемирно известной канадской певицы Селин Дион, страдающей неизлечимым заболеванием, не улучшилось. Прогрессирующая болезнь – синдром жесткого человека – не позволяет звезде выходить на сцену.

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Семья до сих пор не смогла найти эффективное лекарство, поэтому артистке становится только хуже. Об этом Клодетт Дион рассказала в комментарии Le Journal de Montreal, пишут She Mazing (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сейчас Селин Дион проживает еще с одной сестрой, Линдой, а та помогает артистке искать способ побороть болевой синдром. Хотя лекарства от этого заболевания не существует, звезда пытается бороться с его симптомами, но пока – неудачно.

"Мы не можем найти какие-то лекарства, которые работают, но важно надеяться. Честно говоря, я думаю, что ей в большинстве случаев нужен отдых. Она всегда делает все возможное, пытается быть лучшей в своей сфере. В какой-то момент ваше сердце и тело пытаются вам что-то сказать. Важно прислушаться к этому", – сказала Клодетт.

Напомним, в конце 2022 года Селин Дион призналась, что у нее диагностировали редкое заболевание, которым страдает один человек на миллион, – синдром ригидности. Из-за своего диагноза она не может безболезненно двигаться и петь, поэтому вынуждена была отменить европейский тур.

8 месяцев назад певица пообещала сосредоточиться на устранении симптоматики и пообещала сотрудничать с лучшими врачами. По состоянию на сегодняшний день, она все еще не может петь и безболезненно двигаться.

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