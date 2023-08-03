В семье Ольги Сумской случилось горе: летите, наш родной

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская сообщила, что в ее семье случилось горе. Умер отец ее супруга, а по совместительству и коллеги Виталия Борисюка – Николай Петрович Борисюк.

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Печальным известием 56-летняя звезда "Роксоланы" поделилась на личной странице в Facebook. Она показала совместное фото со свекром и оставила трогательное послание к нему.

"Ушел из жизни Николай Петрович Борисюк. Светлая память нашему дорогому, самому хорошему в мире отцу и дедушке, моему невероятному свекру. Летите, наш родной", – написала теплые слова Сумская.

Артистка также выразила соболезнования мужу и его сестре Наталье, которые потеряли отца.

Отметим, Виталий Борисюк – второй муж актрисы. Они поженились в 1996 году после того, как Сумская развелась с известным актером Евгением Паперным. У пары есть дочь Анна, которой в марте 2023-го исполнился 21 год. Также у Сумской есть дочь от первого брака – актриса Антонина Паперная.

Напомним, сейчас Антонина Паперная с мужем и детьми находятся в Москве. О войне в Украине публично мама двоих детей – 4-летней дочери Евы и 2-летнего сына Даниила – не говорит. В одном из своих интервью Ольга Сумская объяснила, что дочь знает обо всех ужасах, что происходят в Украине, но "в условиях страшного террора" не может говорить об этом. Подробнее о позиции актрисы, ее молчании, семье и отношении со звездной матерью – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что Ольга Сумская без слез не может говорить о своей дочери и двух внуках, которые проживают в Москве. По ее словам, она может звонить родственникам, но общаться с ними приходится очень сдержанно.

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