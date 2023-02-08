Сестра Меган Маркл подала на нее в суд и требует $75 тысяч: в чем причина

Саманта Маркл подала в суд иск о клевете против своей сводной сестры Меган Маркл, супруги принца Гарри. Истица требует от родственницы компенсацию в размере 75 тысяч долларов (около трех миллионов гривен).

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В конфликте замешано скандальное интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри в 2021 году, а также книга "Найти свободу: Гарри и Меган в создании современной королевской семьи" авторства Омида Скоби и Кэролайн Дюран. Подробностями поделилось издание Entertainment Tonight.

Сводная сестра Меган Маркл утверждает, что та якобы лгала о ней и ее жизни в упомянутых выше источниках.

В документах сообщается, что Саманта подала в суд за "клевету, основанную на очевидно ложных и злонамеренных заявлениях, сделанных ее сводной сестрой перед аудиторией по всему миру", а комментарии Меган о ней в публичном пространстве были "ложью, направленной на уничтожение репутации (Саманты – ред.), подвергшей ее унижению, позору и ненависти в мировом масштабе".

Истица уверяет, что рассказы сводной сестры об их детстве – неправда. Речь идет о том, что Саманта "не проводила с Меган много времени" и "бросила среднюю школу". Также женщина отрицает заявления герцогини Сассекской о том, что Саманта сменила свою фамилию на Маркл после того, как в 2018 году впервые появились новости о романе принца Гарри с его будущей женой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее автор книги "Придворные: интриги, амбиции и влиятельные лица, стоящие за домом Виндзоров" Валентин Лоу, заявил, что сотрудники Кенсингтонского дворца рассказали о буллинге со стороны Меган Маркл. Герцогиня Сассекская позволяла себе неуважительное отношение к придворным, повышала голос и всеми способами вынуждала уволиться.

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