Сергей Жадан впервые за 4 месяца рассказал, чем занимается в армии и где проходит службу

Украинский писатель Сергей Жадан, мобилизовавшийся в мае 2024 года, рассказал, где служит. Поэт отметил, что два месяца проходил военное обучение, впоследствии еще два провел в батальоне сил поддержки.

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Как поделился Жадан на своей Facebook-странице, находясь во взводе своего товарища Михаила Озерова, он участвовал в обустройстве позиций, а также "набил кучу шишек на полевых дорогах вокруг Липцев". "Уже две недели служу штаб-сержантом второй категории службы военной журналистики секции гражданско-военного сотрудничества", – говорится в сообщении.

Военный признается – работы пока много, но она интересна и полезна для бригады. "Коммуникации внутри подразделения и снаружи, работа с личным составом, наше замечательное Радио Хартия, стремительно набирающее обороты, поддержка медицинской и патронатной служб, фандрайзинг и многое другое. Честь быть причастным к крепкой и дружественной Хартийной семье. Честь работать на Силы обороны. Честь служить украинскому народу", – продолжил поэт. Кроме того, добавил Жадан, накануне командир бригады вручил ему Хартийский коин.

Недавно писатель наделал шум в сети, а поклонники звезды заговорили о его воссоединении с певицей Кристиной Соловий. На самом деле Жадан потролил фанатов, опубликовав на платформе X шутливый твит, где музыкант показал фото автомобильного музыкального проигрывателя. На экране был указан трек, игравший на тот момент. Это была актуализированная народная лемковская песня "Гамерический край", которую 6 лет назад выпустила Кристина Соловий. Что действительно имел в виду поэт – читайте в нашем материале.

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