Чем сейчас занимается Юрий Каплан из 'Валентина Стрыкало' и как россияне 'отомстили' ему за правду о войне

Сегодня, 2 октября, известному украинскому артисту, фронтмену группы "Валентин Стрыкало" Юрию Каплану исполняется 35 лет. Певец, который до распада группы в 2019 году был популярной интернет-персоной, исчез с инфопространства несколько лет назад.

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Сейчас вся деятельность Каплана сосредоточена на помощи Вооруженным силам Украины. Знаменитость регулярно публикует собрание на нужды украинских воинов, а также делится кадрами зверст россиян над украинским народом.

В апреле 2022 года Юрий получил ответ на освещение правды от своих подписчиков-россиян. Артист попал в "черный список" властей РФ – ему запретили въезд на территорию России.

Стоит отметить, что до 24 февраля 2022 года отечественная группа "Валентин Стрыкало" была популярна не только на Родине, но и в так называемых странах СНГ, ведь репертуар музыкантов состоял преимущественно из русскоязычных хитов. В свое время Каплан стал звездой российских соцсетей, записывая иронические обращения к таким звездам, как Тимоти, Дима Билан, Потап и Настя Каменских. Тогда ролики украинца разобрали на интернет-мемы.

Начиная с Революции Достоинства Юрий имел неоднозначную гражданскую позицию. В частности, в декабре 2013 года артист написал в соцсетях, мол, если украинское сопротивление провалится, то регионалы устроят в стране хаос. Перед этим "Валентин Стрыкало" провел тур по городам Украины и России.

Тогда же Каплан отметил, что за поддержку митингующих его критикуют не только украинцы, но и россияне. Впоследствии группа отменила все выступления в РФ, запланированные на лето 2014 года. На упреки в сети музыкант ответил, что таким образом он призывает к миру, а не к войне. Несмотря на это, аннексия Крыма не остановила "Стрыкало" от гастролей по России – группа выступала на сценах страны-террористки до 2018 года.

В 2017 году солист анонсировал масштабный тур по РФ. Впрочем, вместо поддержки Каплан стал объектом острой критики украинцев в сети. Соотечественники были возмущены действиями группы и упрекали певца. "Говорят, в Украине тоже можно концерты играть", "Что, Юра, деньги не пахнут, да?" – писали пользователи.

В настоящее время неизвестно, где находится Юрий Каплан. До полномасштабной войны музыкант проживал в Киеве. Согласно расположению учетной Instagram-записи звезды, геолокацией певца является Испания, аналогично своему младшему брату Марку Каплану, ведущему "Телевидения Торонто". Родственник исполнителя активно ведет страницу в соцсети X, где освещает войну в Украине для англоязычной аудитории.

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