Сергей Жадан получил немецкую Премию Свободы: все деньги пообещал отдать волонтерам

Известный украинский поэт, писатель и музыкант Сергей Жадан получил немецкую Премию Свободы от фонда легендарного журналиста и издателя Франка Ширрмахера. Денежную составляющую, а это 10 тысяч швейцарских франков (около 318 тысяч гривен), кульутрный и общественный деятель пообещал пожертвовать на волонтерские потребности.

Награда в этом году вручается впервые вместе с традиционной премией фонда. Об этом Жадан сообщил на личной странице в Facebook.

Автор популярных романов "Ворошиловград", "Интернат", "Депеш Мод" и многих других расценил почетное отличие как знак поддержки Украины в войне против российских оккупантов.

"Получил Премию Свободы от фонда Франка Ширрмахера – легендарного издателя газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Премия Свободы в этом году вручается впервые вместе с традиционной премией фонда. Спасибо организаторам за этот жест поддержки Украины – для нас сегодня внимание и поддержка мира действительно очень важны. Денежную составляющую премии – 10 000 швейцарских франков – с радостью отдам на волонтерские нужды: куплю пару бусов для хороших людей. Работаем дальше! Работаем на победу!", – написал поэт и прозаик.

Видео дня

Поклонники писателя оставляли в комментариях поздравления и слова благодарности за его активную волонтерскую помощь с начала войны.

Стоит отметить, что Жадан регулярно отчитывается о своей помощи украинским воинам, медикам и мирным гражданам, которые пострадали в результате военного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе. Инициатива принадлежит профессорам Польской академии наук, поскольку они считают писателя одним из величайших поэтов Украины.