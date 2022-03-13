Известного украинского писателя и певца Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе. Инициатива принадлежит профессорам Польской академии наук комитета литературоведения Анне Лембовской и Павлу Прухняку.

Ученые уверены, что свободная Украина сегодня думает и говорит словами Жадана. Об этом сообщили на сайте Академии наук Польши.

"Жадан — один из величайших поэтов Украины и замечательный прозаик. По нашему мнению, он достоин быть лауреатом Нобелевской премии. Голос этого поэта много лет имеет особое значение для украинцев",— говорится в заявлении.

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Польские ученые отметили, что агрессивным действиям Кремля против украинской нации нет оправдания. Они осудили вооруженное нападение России на Украину, поэтому инициировали в Польше создание нового пространства для украинских ученых, чтобы украинцы продолжали свою деятельность.

Профессора надеются, что Украина победит и даст достойный отпор агрессору. Представители Польской академии наук пообещали помочь ученым и студентам из Украины, если будет длиться затяжная война: "Удержать Украину в орбите европейской культуры – это вопрос нашей безопасности в Польше и Европе".

Напомним, что Сергей Жадан является автором прозаических романов и стихов. Украинского литератора награждали многими престижными наградами международного уровня. Его книги переведены на 16 языков, в том числе на польский. После начала полномасштабной войны в Украине Жадан активно занимается волонтерством и находится в родном Харькове, который пытаются оккупировать российские войска.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Сергей Жадан подчеркивал, что Украина не имеет права проиграть войну. Писатель отметил, что целью вторжения русской армии является уничтожение украинцев.

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