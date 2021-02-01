Во Львове умер миротворец и медик Майдана

Во Львове ушел из жизни врач Игорь Илькив – заместитель генерального директора госпиталя ветеранов войны и репрессированных им. Ю. Липы по вопросам психологической реабилитации участников АТО и ООС.

Трагическим известием о смерти медика поделились в соцсетях его друзья. Предварительной причиной летального исхода называют проблемы у мужчины с сердцем.

"Вечная память, медицинский полковник. Память о тебе и твоих добрых делах и помощи людям всегда будет вечной... Покойся с Богом", – написал в Facebook львовский депутат Петр Жукровский.

Известно, что Игорь Илькив сам был участником боевых действий, полковником медицинской службы, миротворцем в Югославии, Ираке, Кувейте и Ливане, а также врачом Еаромайдана.

Кроме этого, на востоке Украины мужчина был командиром медицинской роты Северного территориального управления Нацгвардии, полковником медслужбы первого батальона оперативного назначения НГУ им. генерала Кульчицкого. Тогда как в мирной жизни – также депутатом Львовского областного совета 7-го созыва.

"Выражаю скорбь по поводу смерти заместителя главврача Львовского областного госпиталя инвалидов войны и репрессированных им. Ю. Липы, депутата Львовского областного совета VII созыва Игоря Петровича Илькива. Искренние соболезнования семье и близким", – прокомментировал в Facebook сопредседатель депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде, львовянин Тарас Батенко.

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