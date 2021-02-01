Во Львове умер миротворец и медик Майдана

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Во Львове умер миротворец и медик Майдана

Во Львове ушел из жизни врач Игорь Илькив – заместитель генерального директора госпиталя ветеранов войны и репрессированных им. Ю. Липы по вопросам психологической реабилитации участников АТО и ООС.

Трагическим известием о смерти медика поделились в соцсетях его друзья. Предварительной причиной летального исхода называют проблемы у мужчины с сердцем.

"Вечная память, медицинский полковник. Память о тебе и твоих добрых делах и помощи людям всегда будет вечной... Покойся с Богом", – написал в Facebook львовский депутат Петр Жукровский.

Известно, что Игорь Илькив сам был участником боевых действий, полковником медицинской службы, миротворцем в Югославии, Ираке, Кувейте и Ливане, а также врачом Еаромайдана.

Игорь Илькив был медиком Майдана

Кроме этого, на востоке Украины мужчина был командиром медицинской роты Северного территориального управления Нацгвардии, полковником медслужбы первого батальона оперативного назначения НГУ им. генерала Кульчицкого. Тогда как в мирной жизни – также депутатом Львовского областного совета 7-го созыва.

Игорь Илькив был депутатом Львовского облсовета

"Выражаю скорбь по поводу смерти заместителя главврача Львовского областного госпиталя инвалидов войны и репрессированных им. Ю. Липы, депутата Львовского областного совета VII созыва Игоря Петровича Илькива. Искренние соболезнования семье и близким", – прокомментировал в Facebook сопредседатель депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде, львовянин Тарас Батенко.

Игорь Илькив
Игорь Илькив умер

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре умер полтавский врач Виталий Нетребовський – экс-военный 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Жизнь 55-летнего мужчины забрал COVID-19.

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