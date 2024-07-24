Сергей и Снежана Бабкины чуть не погибли при обстреле Россией Харькова: что известно

Украинский певец Сергей Бабкин и его супруга Снежана едва не стали жертвами российской ракеты. Вернувшись в Украину из-за границы, супруги сняли на ночь дом в Харькове.

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Утром 24 июля случился прилет в соседний дом, который снимали две пары. "Пять метров от нашего, – написала жена музыканта в Instagram. – С-300 в дом рядом".

Снежана Бабкина рассказала, что их компания проснулась от страшного звука, а потом полетели стекла, начал валить дым и возник пожар. "Нам всем невероятно повезло! До сих пор шум в голове. Спасибо, что живы", – говорится в сообщении звезды.

Как известно, утром 24 июля враг ударил ракетами по Харькову. Сначала россияне попали в промышленную зону, затем в район частного сектора.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как известный продюсер Сергей Кузин вернулся в Украину и объяснил, почему после 24 февраля в США вел шоу на русском языке.

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