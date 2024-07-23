Известный продюсер Сергей Кузин вернулся в Украину и объяснил, почему после 24 февраля в США вел шоу на русском языке

Известный украинский продюсер Сергей Кузин, выехавший в США после полномасштабного вторжения, вернулся в Украину. Он был замечен на музыкальном фестивале ATLAS UNITED. По словам артиста, в Америке он работает ведущим утреннего шоу на русскоязычной радиостанции.

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Об этом продюсер "Фабрики звезд-4" рассказал в разговоре с РБК-Украина. Как уточнил Кузин, хотя эфиры звучат по-русски, радиостанция работает на украинцев и проукраинскую аудиторию. "Я советую, как мне кажется, всяческие умные вещи владельцам радиостанции. В Нью-Йорке, кстати, это самая большая русскоязычная американская радиостанция", – отметил шоумен.

"Мы работаем на Украину. В этом смысле все хорошо. Много украинской музыки в эфире, что не может меня не радовать", – поделился музыкант. В родной дом Кузин вернулся, чтобы навестить старенькую мать.

Напомним, Сергей Кузин – украинский продюсер и шоумен, получивший свою популярность в Беларуси. После переезда в Украину он стал гендиректором радиостанции "ХИТ-FM" и продюсировал шоу "Фабрика звезд". Среди известных экс-подопечных Кузина – певица Эрика (ныне MamaRika).

Музыкант уехал за границу после 24 февраля 2022 года, в результате чего не является совладельцем некоторых украинских радиостанций. По имеющейся информации, ведущий до сих пор руководит радио "Байрактар".

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