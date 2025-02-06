'Сердючке угрожают мобилизацией': Андрей Данилко ответил россиянам, запустившим фейк о нем и Зеленском

В России в очередной раз запустили фейк о певице Верке Сердючке (настоящее имя – Андрей Данилко). По словам пропагандистов, президент Украины Владимир Зеленский лично не пускает артистку выступать за границу и якобы угрожает мобилизацией.

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Уже несколько дней этот фейк распространяется по российским медиа и их "экспертам" и даже дошел до самой Сердючки. Поэтому певица вышла в InstaStories, чтобы развеять ложь, ведь вскоре у нее запланировано несколько концертов за границей.

"Не верьте рашистским фейкам! Тур в поддержку Украины – по плану!" – высказалась она.

Отметим, что в начале марта команда Верки Сердючки должна посетить Лондон (Англия), Аликанте (Испания), Франкфурт и Мюнхен (Германия), а также Прагу (Чехия).

Россияне считают, что этих концертов может не быть из-за якобы угроз Владимира Зеленского. По словам пропагандистов, Сердючка это может сделать только с разрешения Министерства культуры и стратегических коммуникаций. Интересно, что именно при этом условии из Украины могут уехать артисты мужской статьи, а не только Сердючка.

"Зеленский угрожает Верке Сердючке мобилизацией: артиста не выпускают из страны, позволяя выступать за границей только на концертах в поддержку Украины. И важная деталь: с певцом будет постоянно находиться прикомандированный человек. На всякий случай. Украинские власти запрещают 51-летнему Андрею Данилко выезжать из страны ради выступлений на корпоративах", – пожаловались росмедиа.

Россияне, в частности, назвали условия, по которым можно уехать за границу. Что интересно, несколько из них они "раздули" до огромных масштабов. Среди них: выступления только на благотворительных концертах в поддержку Украины и личная охрана, которую артисту предоставляет государство, чтобы он "не обострил лыжи еще куда-нибудь". Изюминкой оказалось то, что заработанные деньги якобы нужно отправлять в Офис Президента, "где уже решат, делиться ли ими с артистом".

Ранее OBOZ.UA писал, что жители оккупированного Симферополя встретили Новый год под хит Верки Сердючки.

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