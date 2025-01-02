'Крым наш!' Жители оккупированного Симферополя встретили Новый год под хит Верки Сердючки: танцевали даже Дед Мороз и Снегурочка

Жители оккупированного Крыма ярко встретили Новый год под хит украинского артиста Андрея Данилко (сценическое имя – Верка Сердючка). К танцам присоединились даже главные герои русских зимних праздников – Дед Мороз и Снегурочка.

Видео дня

Верка Сердючка показала в InstaStories, как люди веселятся на улицах Симферополя под ее хит "Все будет хорошо", давно ставший гимном Нового года. Хотя песня написана на русском языке, но принадлежит украинскому артисту, который остро реагирует на россиян и их пропаганду, а сейчас украинизирует свои песни.

Данилко также прокомментировал это видео и в очередной раз напомнил, что оккупированный Крым принадлежит Украине. "Крым наш! Симферополь, новогодняя ночь 2025", – подписал он ролик.

В кадре люди танцуют на площади города, где расположены праздничные декорации в виде ярких шаров, окутанных гирляндой. "Вечный" хит раздался из колонок, однако никто не требовал его выключить.

Это новогоднее веселье показало, что, несмотря на все попытки подавления идентичности, жители Крыма продолжают поддерживать связь с украинской культурой. Танцы и песни стали своеобразным манифестом единства и стремления к свободе.

Ранее OBOZ.UA писал, что Верка Сердючка передала послание России со сцены в Амстердаме. Она исполнила культовую песню Dancing Lasha Tumbai, с которой представляла Украину на песенном конкурсе в 2007 году. Однако в последние годы этот хит получил особый подтекст.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!