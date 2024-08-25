Сердючка поразила фанатов украинским переводом песни "Жениха хотела". Видео стало вирусным
Сценический образ Андрея Данилко, украинская звезда эстрады Верка Сердючка представила новую версию хита "Жениха хотела". Русскоязычная песня, записанная дуэтом с певицей Глюкозой в 2004 году, получила совсем другое звучание.
Обновленный фрагмент прозвучал на концерте Верки Сердючки в Днепре, состоявшемся 19 августа. Видео выступления опубликовали в соцсети TikTok поклонники звезды. За 6 дней ролик набрал более 670 тысяч просмотров.
Сначала исполнительница напомнила присутствующим, как поется в оригинале :
Жениха хотела, вот и залетела
Ла, Ла-ла, Ла-ла
Ой, жениха хотела, вовремя успела
Ла, Ла-ла, Ла-ла
Жениха хотела, вот и залетела
Ла, Ла-ла, Ла-ла
Жениха хотела, вовремя успела
Впоследствии Сердючка исполнила песню на украинском языке :
Піструна хотіла,
Ось і залетіла,
Лай-ла-ла-ла-ла,
Піструна хотіла,
Вчасно так зуміла,
Лай-ла-ла-ла-ла,
Ну хто ж не хоче піструна, ла-ла
"Я сказал, я старые песни переводить не буду. Ей 300 лет, а я перевела, знаете, какую песню? Покажу вам фрагмент. Мне кажется, что даже точнее получилось", – прокомментировал Данилко. После этого зал наполнился аплодисментами.
Пользователи сети поделились своим впечатлением от увиденного:
- "Ай, на украинском так хорошо, это бы завирусилось ого-го".
- "Ну хорошо же звучит! Почему бы не сразу так?"
- "Я помню еще Сердючку, которая разговаривала суржиком, а потом постепенно все стало на русском. Хотя песни мне нравились на любом языке".
- "На украинском мне больше нравится!"
- "Я не прочь слушать песни наших исполнителей на любом языке. Это все равно наше".
- "На украинском же лучше".
Напомним, в 2024 году Андрей Данилко попал в несколько скандалов, связанных с нежеланием переводить свои русскоязычные хиты на украинский. В частности, артиста подвергли критике за выступление в столичном Osocor Residence и из-за отказа участия в фестивале ATLAS UNITED 2024. В конце июля шоумен рассказал в интервью латвийскому вещателю, почему он не считает русским языком оккупанта. Подробности – в нашем материале.
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