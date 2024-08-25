Сердючка поразила фанатов украинским переводом песни 'Жениха хотела'. Видео стало вирусным

Сценический образ Андрея Данилко, украинская звезда эстрады Верка Сердючка представила новую версию хита "Жениха хотела". Русскоязычная песня, записанная дуэтом с певицей Глюкозой в 2004 году, получила совсем другое звучание.

Видео дня

Обновленный фрагмент прозвучал на концерте Верки Сердючки в Днепре, состоявшемся 19 августа. Видео выступления опубликовали в соцсети TikTok поклонники звезды. За 6 дней ролик набрал более 670 тысяч просмотров.

Сначала исполнительница напомнила присутствующим, как поется в оригинале :

Жениха хотела, вот и залетела

Ла, Ла-ла, Ла-ла

Ой, жениха хотела, вовремя успела

Ла, Ла-ла, Ла-ла

Жениха хотела, вот и залетела

Ла, Ла-ла, Ла-ла

Жениха хотела, вовремя успела

Впоследствии Сердючка исполнила песню на украинском языке :

Піструна хотіла,

Ось і залетіла,

Лай-ла-ла-ла-ла,

Піструна хотіла,

Вчасно так зуміла,

Лай-ла-ла-ла-ла,

Ну хто ж не хоче піструна, ла-ла

"Я сказал, я старые песни переводить не буду. Ей 300 лет, а я перевела, знаете, какую песню? Покажу вам фрагмент. Мне кажется, что даже точнее получилось", – прокомментировал Данилко. После этого зал наполнился аплодисментами.

Пользователи сети поделились своим впечатлением от увиденного:

"Ай, на украинском так хорошо, это бы завирусилось ого-го".

"Ну хорошо же звучит! Почему бы не сразу так?"

"Я помню еще Сердючку, которая разговаривала суржиком, а потом постепенно все стало на русском. Хотя песни мне нравились на любом языке".

"На украинском мне больше нравится!"

"Я не прочь слушать песни наших исполнителей на любом языке. Это все равно наше".

"На украинском же лучше".

Напомним, в 2024 году Андрей Данилко попал в несколько скандалов, связанных с нежеланием переводить свои русскоязычные хиты на украинский. В частности, артиста подвергли критике за выступление в столичном Osocor Residence и из-за отказа участия в фестивале ATLAS UNITED 2024. В конце июля шоумен рассказал в интервью латвийскому вещателю, почему он не считает русским языком оккупанта. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как пьяная фанатка пыталась сорвать концерт Верки Сердючки в Днепре: певица со сцены поставила ее на место.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!