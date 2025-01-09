Что со Ступкой, Роднянским и другими украинскими звездами, живущими в горящей Калифорнии

Лесные пожары, охватившие Калифорнию в последние два дня, стали одной из самых острых проблем США. Украинские знаменитости, проживающие на западе Америки, тоже оказались под угрозой. Среди них – актер Дмитрий Ступка, продюсер Александр Роднянский, победительница первого сезона "Холостяка" Александра Шульгина и другие.

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Сейчас звезды находятся в безопасности, однако эвакуация понадобилась многим жителям Калифорнии. OBOZ.UA собрал их реакции на катаклизм.

Так, актер Дмитрий Ступка показался в InstaStories и рассказал, что находится в безопасном месте, а в поле зрения нет дыма. Ночью он выходил на связь и отмечал, что все спокойно.

"У нас ничего не дымит, ничего не горит", – сообщил актер. Однако за час до этого он находился в районе Бербанка в Лос-Анджелесе, Калифорния, и сфотографировался на фоне вздымавшегося в небо дыма.

Продюсер Александр Роднянский показал видео из дома, который был окутан со всех сторон огнем и рассказал, в каком состоянии его жилье в Лос-Анджелесе.

"Такое впечатление, что и природа начала войну против человека. Лос-Анджелес в огне пожаров. У многих знакомых сгорели дома дотла. Всего за 10 минут от того места, где мы живем в этом прекрасном городе. Это происходит не впервые. Но такого масштаба пожаров, кажется, не было никогда", – отметил он.

Победительница первого сезона "Холостяка" Александра Шульгина также находилась на момент массовых пожаров в Лос-Анджелесе. Ей пришлось эвакуироваться из собственного дома и временно приютиться у знакомых. Спустя время она опубликовала в InstaStories, что огонь дошел до района друзей. Однако уже утром знаменитость показала видео с района Палисейдс, Лос-Анджелес, где бушевал огонь. Из жилого района почти ничего не осталось – все дома сгорели дотла.

В то же время дочери Ольги Фреймут, Злати Митчелл, удалось не попасть в зону чрезвычайной ситуации. Девушка раньше проживала и училась в Лос-Анджелесе, но сейчас находится в Киеве. "Мое сердце снова разрывается, потому что мне кажется, что я вернулась в 2022 год, когда началась война в Украине. Те же кадры. Так страшно", – поделилась она.

Еще одной украинской знаменитостью, которую обошла беда, стала певица Алина Гросу. Артистка с начала полномасштабного вторжения переехала в Лос-Анджелес, но на зимние праздники вернулась на Родину на время.

Ранее OBOZ.UA писал, в каком состоянии дома многих голливудских звезд, проживавших в Лос-Анджелесе. Из-за лесных пожаров Пэрис Гилтон потеряла жилье, а Бен Аффлек уехал в прежнюю.

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