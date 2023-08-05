Сенцов назвал сложный диагноз 19-летнего сына и показал фото: трудно принять, что твой ребенок не такой, как другие

Украинский кинорежиссер, бывший политзаключенный РФ и воин ВСУ Олег Сенцов рассказал о своем 19-летнем сыне Владиславе, которому в 3 года поставили сложный диагноз – аутизм. Отец признался, что принять это ему было сложно, и рассказал о том, как сейчас живет наследник.

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Пост он посвятил радостному событию – Владислав смог поступить в университет Карпенко-Карого на бюджетное обучение. В Facebook подписчики поздравили юношу с успехами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Владу было три года, когда ему поставили диагноз аутизм. Трудно принять, что твой ребенок не такой, как другие, но еще труднее бороться с болезнью, от которой нет лекарства. Влад не разговаривал до шести лет, не умел играть игрушками, а просто бросал их и ходил бесцельно по кругу. Мы тоже ходили по бесконечному кругу врачей, пробуя все существующие методики. Влада выгнали из двух обычных детсадов, и он оказался в специализированном. Его удалось стабилизировать. Он заговорил, мало и плохо, но заговорил", – поделился Олег Сенцов воспоминаниями о детстве сына.

В специализированной школе, по словам звезды, Владиславу становилось лучше, поэтому постепенно родители уменьшили количество лекарств. Впрочем, там подростка настиг буллинг, поэтому он не хотел ходить на учебу.

"А потом наступил 2014 год, оккупация Крыма и тюрьма. Нас разлучили на пять лет, и Влад вырос без меня. После моего освобождения забрать его в Киев было делом нелегким, но мы сделали это. Здесь он пошел в обычную школу, где ему не делали скидок, поэтому снова было тяжело. Он почти не знал украинского, но изучил его и решил поступать на художника театра кукол", – рассказал кинорежиссер.

С детства Владислав любил сказки и рисование, и с годами его вкусы не изменились. Олег Сенцов предполагает, что сын может жить как ребенок всю жизнь, но военному важно, чтобы он оставался "светлым ребенком".

Накануне семье сообщили, что сын поступил на бюджетное обучение, и по этому случаю он пожарил для родных отбивные.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта супруга Олега Сенцова Вероника Вельч с их новорожденным сыном впервые прибыла в Украину из США.

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