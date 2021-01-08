Семья умершей модели Стеллы Теннант заявила о самоубийстве

Семья известной британской модели 50-летней Стеллы Теннант, о смерти которой стало известно еще в декабре, рассказала, что знаменитость покончила жизнь самоубийством.

По словам родных, это случилось после того, как она "некоторое время чувствовала себя нездоровой". Об этом сообщает издание ВВС.

Кроме того, близкие модели добавили, что это "вопрос их глубочайшей печали и отчаяния, что она не могла продолжать жить".

Изначально она работала с такими профессионалами как Стивен Мейсель и Брюс Вебер

Теннант стала лицом дома "Chanel" и музой Карла Лагерфельда. Она постоянно принимала участие в модных показах

Также модель рекламировала такие бренды как "Calvin Klein", "Hermes", "Burberry". В компании "Burberry" она стала лицом марки

Снималась для журналов Vogue, Harper's Bazaar и Numero у таких фотографов как Тим Уокер, Брюс Уэбер и Стивен Майзел

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в собственном доме в Лос-Анджелесе скончалась звезда серии фильмов "Полицейская академия", американская актриса Мэрион Рэмси. Ей было 73 года.