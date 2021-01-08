Сім'я померлої моделі Стелли Теннант заявила про самогубство

Сім'я відомої британської моделі 50-річної Стелли Теннант, про смерть якої стало відомо ще в грудні, розповіла, що знаменитість покінчила життя самогубством.

За словами рідних, це сталося після того, як вона "деякий час відчувала себе хворою". Про це повідомляє видання ВВС.

Крім того, близькі моделі додали, що це "питання їхньої глибокої печалі і розпачу, що вона не могла продовжувати жити".

Спочатку вона працювала з такими професіоналами як Стівен Мейсель і Брюс Вебер

Теннант стала обличчям дому "Chanel" і музою Карла Лагерфельда. Вона постійно брала участь у модних показах

Також модель рекламувала такі бренди як "Calvin Klein", "Hermes", "Burberry". У компанії "Burberry" вона стала обличчям марки

Знімалася для журналів Vogue, Harper's Bazaar і Numero у таких фотографів як Тім Вокер, Брюс Вебер і Стівен Майзель

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у власному будинку в Лос-Анджелесі померла зірка серії фільмів "Поліцейська академія", американська актриса Меріон Ремсі. Їй було 73 роки.