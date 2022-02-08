Семейство Кардашьян возвращается: когда премьера и что будет в новом реалити-шоу

В сети опубликовали тизер нового проекта "Семейство Кардашьян", после почти двухлетнего перерыва. В нем снялись Крис Дженнер и ее дети Ким, Хлои, Кортни, Кендалл и еще беременная Кайли.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале стримингового сервиса Hulu. "Разбиваем все ожидания. Премьера 14 апреля", – говорится в описании к ролику (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В коротком ролике можно увидеть семью в белых костюмах. Хлои предстала в облегающем платье в пол, Ким в топе и юбке с глубоким разрезом, Кайли в закрытом платье, подчеркивающем ее положение, Кортни позировала в мини-платье на тонких лямках, Крис в строгом костюме, а Кендалл в платье с открытыми плечами длины миди.

Видео дня

Пользователи сети предполагают, что в новом реалити зрители узнают о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста, про бойфренда-баскетболиста Кендалл, а также подробности беременности Кайли Дженнер.

Также для проекта было создана страница в Instagram, где публиковали фотографии членов семьи с фотосессии для нового реалити. Вероятнее всего, там будут показывать снимки и короткие видео в режиме "лайф".

К слову, шоу "Семейство Кардашьян" выходило на протяжении 14 лет. Крайний 20 сезон закончился в 2020 году. За двухлетний перерыв члены семьи пережили много взлетов и падений.

Например, Ким Кардашьян и Канье Уэст расстались, что стало громким событием в 2021 году. А Кортни и Трэвис Баркер подтвердили романтические отношения. Что касается Хлои, то ее бойфренд подтвердил, что у него родился ребенок от Марали Николс, женщины, подавшей на него в суд на алименты и другие сборы, связанные с беременностью.

Коротко о знаменитостях:

Семейство Кардашьян – Крис Дженнер, будучи в браке с Робертом Кардашьян родила три дочери Хлои, Ким и Кортни, а также сына Роберта. Они развелись в 1991 году. После него она вышла замуж за Брюса Дженнера, от которого родила Кендалл и Кайли. В 2015 году Брюс сделал каминг-аут, как трансгендерная женщина и сменил имя на Кейтлин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что для рождественской открытки семейства Кардашьян снимались лишь Крис, Хлоя и Ким, несмотря на то, что практически каждый год в фотосессиях принимали участия все члены семьи.