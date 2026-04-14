Секс-скандал и обвинения экс-жены: что известно о личной жизни Мадьяра и интимном видео, которое едва не положило конец его карьере

Петер Мадьяр, лидер оппозиционной партии "Тиса", которая после парламентских выборов 12 апреля фактически получила возможность сформировать правительство в Венгрии, незадолго до выборов едва не загубил всю свою политическую карьеру. Речь идет об истории с якобы скрытым интимным видео, которое, по заявлениям самого дипломата, могло быть использовано как инструмент политического давления.

Это видео якобы появилось еще в августе 2024 года и впоследствии стало основанием для попытки компрометации. По словам политика, после одного из партийных мероприятий он вместе с тогдашней партнершей Эвелин Фогель, которая его якобы пригласила на вечеринку, оказался в частной квартире. Мадьяр утверждает, что там присутствовали посторонние люди, а также алкоголь и вещества, похожие на наркотические. Он подчеркнул, что не употреблял никаких запрещенных или сомнительных веществ.

Политик заявил, что позже между ним и Фогель состоялся интимный контакт по взаимному согласию, однако впоследствии выяснилось, что эта ситуация могла быть тайно зафиксирована. Именно это он назвал ключевым элементом попытки дискредитации. Мадьяр подчеркнул, что расценивает инцидент как "классическую медовую ловушку", направленную на его политическое уничтожение.

Он также связал появление возможного компрометирующего материала с кругами, близкими к тогдашней партии власти "Фидес" (партия Виктора Обрана), заявив, что целью было создание психологического давления и подрыв его позиций перед выборами. При этом он настаивал, что не нарушал закон и не считает себя виновным в каких-либо неправомерных действиях.

Эвелин Фогель, которая фигурирует в этой истории, в комментариях венгерским медиа заявляла, что не помнит всех деталей той ночи. Она отрицала, что была инициатором скрытой съемки или установки камер, а также сообщила, что сама получала угрозы из-за ситуации, связанной с возможным видео.

Сейчас в открытом доступе само видео не обнародовано. В то же время в сети распространяли отдельные фотографии помещения, где могли происходить события. Скандал возник в критический момент политической борьбы – за несколько недель до голосования, которое определило будущий состав парламента.

Конфликты с Эвелин Фогель

Новый скандал начался после разрыва пары в 2024 году, когда бывшая партнерша Эвелин Фогель впервые публично заявила о напряженных и токсичных отношениях с политиком. По ее словам, их отношения сопровождались психологическим давлением и конфликтами.

Она утверждала, что после разрыва оказалась под дополнительным прессингом, а также заявляла о попытках контролировать ее публичные высказывания. Отдельно она намекала, что на нее могли влиять третьи стороны, связанные с политической средой, в которой находился Мадьяр, однако эти утверждения публично не были подтверждены независимыми источниками.

Наиболее резонансной частью конфликта стали обвинения в шантаже. Фогель заявляла, что после разрыва отношений между ней и политиком возникли споры вокруг материалов, которые могли иметь компрометирующий характер. В публичном пространстве обсуждалось, что речь шла о возможных аудио- и видеозаписях частного характера, однако четких доказательств или обнародованных материалов не появлялось.

Мадьяр, в свою очередь, категорически отрицал любые обвинения в шантаже. Он заявил, что сам стал жертвой попыток давления, и что Фогель якобы требовала деньги за неразглашение определенных материалов. Политик также утверждал, что часть информационной кампании против него могла быть связана с политическими оппонентами, которые пытались использовать его личную жизнь в предвыборной борьбе.

Бывшая жена обвиняла в насилии

Значительный резонанс перед выборами вызвали заявления его бывшей жены, экс-министра юстиции Юдит Варги, с которой имеет трех сыновей. После развода в 2023 году она публично заявила, что их брак сопровождался "длительными конфликтами" и, по ее словам, случаями насилия.

Варга утверждала, что в течение лет отношений переживала психологическое и физическое давление. Эти заявления Мадьяр категорически отверг, подчеркнув, что никогда не применял насилия к бывшей жене и матери своих детей.

В то же время политик в ответ заявил, что конфликты в браке были взаимными, а также намекнул на агрессивное поведение со стороны самой Варги.

"Наш брак был... неспокойным с обеих сторон. Теперь у нас есть шанс прожить счастливую жизнь отдельно с нашими замечательными тремя сыновьями", – подчеркивал Мадьяр.

Дополнительной огласки ситуации добавила история с аудиозаписью, которую Мадьяр обнародовал еще раньше. Речь идет о разговоре с тогдашней женой, записанном без ее ведома, в котором, по его словам, речь шла о возможных злоупотреблениях в государственных структурах. После публикации Варга заявила, что экс-супруг использовал эту запись как инструмент давления и шантажа.

"Это сделал человек, которому я подарила трех сыновей..., которому я с любовью и надеждой давала бесчисленные шансы начать все заново в течение ужасных лет насилия в отношениях", – комментировала поступок экс-супруга Варга.

Отношения с новой пассией

После завершения отношений с Эвелин Фогель Петер Мадьяр начал появляться на публике с новой партнершей, которую зовут Илита. Она якобы работает его ассистенткой и сопровождает политика во время части публичных мероприятий и поездок в рамках политической кампании.

Их отношения начали привлекать внимание местных медиа после того, как Илит все чаще появлялась рядом с Мадьяром на официальных и полуофициальных событиях. Это трактовали как признак личной связи, а не только рабочей, однако сам политик публично не раскрывал истинный статус этих отношений. Он ограничивался общими упоминаниями о ее роли в своей команде.

В социальных сетях Мадьяр иногда публиковал фото с ней и упоминал как важную часть своей команды во время избирательной кампании. В одном из таких сообщений он подчеркивал ее вовлеченность в организационную работу и называл ее "лучшей помощницей в мире", что только подпитывало дискуссии в венгерских медиа относительно реального характера их связи.

Несмотря на ряд скандалов, которые сопровождали его в последние годы, политическая карьера Мадьяра продолжила стремительно расти. Его партия "Тиса" смогла обойти провластную "Фидес" на выборах и получить парламентское большинство, что фактически открыло ему путь к формированию правительства.

Сам политик после объявления результатов заявил, что Венгрия должна перейти к "более открытой и гуманной политике", а также анонсировал пересмотр отношений с Европейским Союзом и ряд международных визитов.

